باشگاه خبرنگاران جوان - تابستان برای سالمندان فصل ماندن در خانه و کم‌تحرکی نیست. با چند انتخاب ساده و ایمن می‌توان این روزهای گرم را به زمانی برای آرامش، نشاط و حفظ سلامت تبدیل کرد. در این سن، مهم است که فعالیت‌ها سبک باشند و به بدن فشار زیادی وارد نکنند، اما در عین حال حس مفید بودن و شادابی را هم حفظ کنند.

گرمای تابستان گاهی اوقات باعث می‌شود سالمندان احساس کنند باید بیشتر وقت خود را در خانه بگذرانند و فعالیت‌هایشان محدود شود. این محدودیت‌ها، اگرچه با هدف دوری از گرمازدگی و حفظ سلامتی انجام می‌شود، اما می‌تواند منجر به کم‌تحرکی، خشکی مفاصل و حتی احساس تنهایی شود. در حالی که سالمندی به معنای توقف پویایی و نشاط نیست، بلکه فرصتی است برای لذت بردن از زندگی با رویکردی متفاوت و هوشمندانه.

تابستان نباید مترادف با خانه‌نشینی و بی‌فعالیتی باشد. در عوض، این فصل می‌تواند فرصتی عالی برای کشف فعالیت‌های جدید و لذت‌بخش باشد که هم به سلامت جسم و روان کمک کند و هم فشار زیادی به بدن وارد نیاورد. کلید موفقیت در این فصل، انتخاب فعالیت‌های کم‌فشار و ایمن است که متناسب با توانایی‌های سالمندان طراحی شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین راهکارها، تنظیم زمان فعالیت‌ها متناسب با دمای هواست. سالمندان عزیز می‌توانند ساعات گرم و پرنور روز را به استراحت در محیط‌های خنک خانه اختصاص دهند و فعالیت‌های سبک‌تر و سرگرم‌کننده را به ساعات خنک‌تر صبح یا عصر موکول کنند. این مدیریت زمان، هم به حفظ انرژی بدن کمک کرده و هم از بروز مشکلاتی مانند گرمازدگی جلوگیری می‌کند.

در کنار توجه به زمان‌بندی، انتخاب سرگرمی‌های مناسب نقش کلیدی در حفظ شادابی سالمندان دارد. فعالیت‌هایی مانند مطالعه، گوش دادن به موسیقی دلخواه، گفت‌وگو با خانواده، انجام بازی‌های فکری ساده، و حتی حرکات ورزشی ملایم در خانه، می‌توانند به بهبود خلق‌وخو، تقویت حافظه و حفظ توانایی‌های جسمی کمک کنند. این سرگرمی‌ها با پر کردن اوقات فراغت، حس مفید بودن و تعلق را نیز تقویت می‌کنند.

در نهایت، هدف اصلی این است که تابستان را به فصلی پویا و ایمن برای سالمندان تبدیل کنیم. با ارائه ایده‌های عملی و انتخاب فعالیت‌هایی که هم لذت‌بخش و هم ایمن باشند، می‌توانیم به سالمندان کمک کنیم تا این فصل را با سلامتی، نشاط و خاطراتی خوش سپری کنند و همچنان از زندگی فعال و پربار خود لذت ببرند. در ادامه، به معرفی ۱۰ ایده عملی و کاربردی برای گذراندن تابستانی دلپذیر و ایمن می‌پردازیم.

۱. یوگای صندلی؛ کشش در اوج آرامش

لازم نیست برای ورزش حتماً به باشگاه بروید. «یوگای صندلی» یکی از بهترین و ایمن‌ترین تمرینات برای سالمندان است. این ورزش بدون نیاز به حفظ تعادل یا فشار به مفاصل، به بهبود گردش خون و کاهش دردهای عضلانی کمک می‌کند. کافی است روی یک صندلی محکم بنشینید و با حرکات کششیِ آرام در ناحیه گردن، دست‌ها و پاها، بدن را از حالت سکون خارج کنید.

۲. باغبانیِ تراس؛ لذتِ تماشای رویش

اگر فضای سبز ندارید، نگران نباشید. پرورش سبزیجات خوردنی یا گل‌های آپارتمانی در گلدان‌های کوچکِ پشت پنجره یا تراس، فعالیتی نشاط‌آور است. این کار به سالمند یک «هدف روزانه» می‌دهد؛ تماشای رشد گیاهان حس امید و ارزشمندی را تقویت می‌کند. فقط به یاد داشته باشید که رسیدگی به گل‌ها را به ساعات خنکِ اول صبح موکول کنید.

۳. بازی‌های فکری؛ ورزشِ ذهن

بازی‌هایی مثل شطرنج، جدول کلمات متقاطع، سودوکو یا حتی ورق‌بازی، مغز را درگیر و فعال نگه می‌دارند. این بازی‌ها نه‌تنها از افت حافظه جلوگیری می‌کنند، بلکه اگر به صورت دو نفره یا گروهی با نوه‌ها و اعضای خانواده انجام شوند، اثر ضد افسردگیِ بسیار قوی دارند و فضای خانه را گرم می‌کنند.

۴. پیاده‌روی «سایه به سایه»

پیاده‌روی همچنان پادشاهِ ورزش‌هاست، به شرطی که استراتژی داشته باشد. زمان ایده‌آل برای این کار، قبل از ساعت ۹ صبح است. مسیرهایی را انتخاب کنید که دارای سایه درختان یا سایبان هستند. همچنین، پیاده‌روی در راهروهای خنکِ مراکز خرید بزرگ، یک راهکار عالی برای فعالیت بدنی در هوای مطبوع است.

۵. هنردرمانی؛ خلق لحظه‌های زیبا

تابستان بهترین زمان برای پرداختن به هنرهای دستی است. بافندگی، نقاشی، خوشنویسی یا حتی کار با سفال، نیاز به تحرک بدنی شدید ندارند اما ساعت‌ها ذهن را آرام می‌کنند. لذتِ خلقِ یک اثر زیبا، اعتماد به نفس سالمندان را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

۶. کتاب‌های صوتی؛ هم‌نشینی با بزرگان

اگر مطالعه با چشم برایتان خسته‌کننده است، کتاب‌های صوتی را امتحان کنید. گوش دادن به داستان‌های کلاسیک یا زندگی‌نامه بزرگان در یک اتاق خنک، بسیار دلپذیر است. پیشنهاد می‌شود هفته‌ای یک‌بار با اعضای خانواده درباره آنچه شنیده‌اید، گفتگو کنید؛ این تعامل کلامی تأثیر فوق‌العاده‌ای بر سلامت روان دارد.

۷. تمرینات تنفسی؛ مدیریت استرس تابستانی

تمرینات تنفسی ساده، اکسیژن‌رسانی به خون را بهبود می‌بخشد. ۱۰ دقیقه نشستن در محیطی آرام و تمرکز بر دم و بازدم‌های عمیق، اضطراب را کاهش داده و کیفیت خواب را بهتر می‌کند. این تمرین می‌تواند به بخشی از روتینِ صبحگاهی شما در خنک‌ترین ساعات روز تبدیل شود.

۸. سینمای خانگی؛ مرور خاطرات

تماشای فیلم، یک فعالیت جمعیِ عالی است. فیلم‌های مستند درباره حیات‌وحش، تاریخ یا حتی فیلم‌های کلاسیکِ قدیمی، علاوه بر سرگرمی، اطلاعات عمومی را بالا می‌برند. چیدن یک بساط چای یا میوه در کنار خانواده هنگام تماشای فیلم، به غنی‌تر شدن اوقات فراغت کمک می‌کند.

۹. آشپزی؛ پل ارتباطی بین نسل‌ها

آموزش یک دستور غذای جدید یا تهیه نوشیدنی‌های سنتی و خنک (مثل شربت خاکشیر یا گلاب و زعفران) به نوه‌ها، یک فعالیت بسیار پرنشاط است. این کار باعث ایجاد پل ارتباطی بین نسل‌ها می‌شود و حس مفید بودن را در سالمندان زنده می‌کند.

۱۰. ثبت خاطرات؛ میراثی برای آیندگان

نوشتن خاطرات روزانه یا تدوین خاطرات قدیمی برای آیندگان، فعالیتی فکری و بسیار عمیق است. این کار به ذهن نظم می‌دهد و به سالمند اجازه می‌دهد تجربیات ارزشمند خود را ثبت کند. برای این کار فقط به یک دفترچه و یک قلم نیاز دارید؛ همین سادگی، بیشترین تاثیر را بر آرامش درونی دارد.

یادداشت ضروری: ایمنی، شرط اول پویایی

برای اینکه این فعالیت‌ها به بهترین نتیجه برسند، رعایت چند نکته ایمنی ساده در تابستان حیاتی است:

هیدراته ماندن: حتی اگر احساس تشنگی نمی‌کنید، نوشیدنِ منظمِ آب، دوغ، شربت‌های کم‌شکر و دمنوش‌های خنک را در طول روز فراموش نکنید.

ساعت طلایی: تمام فعالیت‌های خارج از خانه یا حتی پیاده‌روی در حیاط را به ساعات خنک روز (قبل از ساعت ۱۰ صبح و بعد از ۶ عصر) منتقل کنید.

لباس مناسب: استفاده از لباس‌های نخی، گشاد و با رنگ‌های روشن که اجازه تنفس به پوست می‌دهد و استفاده از کلاه لبه‌دار در صورت خروج از منزل، الزامی است.

توجه به علائم بدن: اگر در حین فعالیت دچار سرگیجه، تنگی نفس یا تپش قلب شدید، فعالیت را فوراً متوقف کرده و استراحت کنید.

خنک‌سازی محیط: استفاده از تهویه مطبوع یا پنکه در فضای خانه، به‌ویژه در هنگام انجام فعالیت‌های فکری یا هنری، ضروری است.

تغذیه سبک: وعده‌های غذایی را کوچک و سبک انتخاب کنید و مصرف میوه‌های آب‌دار مانند هندوانه و طالبی را در اولویت قرار دهید.

مشورت دارویی: در شروع تابستان با پزشک خود درباره تأثیر احتمالی داروهای قلبی یا فشار خون بر حساسیت بدنتان به گرما صحبت کنید.

منبع: ایرنا