رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد اعلام کرد: سرانه فضای سبز شهرکرد با اجرای طرح‌های توسعه‌ای به بیش از ۱۸ مترمربع خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مسعود حبیبی با اشاره به اقدامات گسترده این سازمان در ایام تابستان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰۰ هزار گلدان گل تابستانه در گلخانه نهالستان شهرداری تولید شده و عملیات کاشت آنها توسط نیرو‌های خدوم فضای سبز در سطح شهر در حال انجام است.

وی با تشریح وضعیت موجود فضای سبز شهرکرد اظهار کرد: در حال حاضر سرانه فضای سبز شهرکرد به ازای هر نفر ۱۶.۴ مترمربع است.

حبیبی با اشاره به مساحت ۳۶۱.۵ هکتاری فضای سبز موجود، اضافه کرد: برنامه راهبردی سازمان بر پایه توسعه کمی و ارتقای کیفی فضای سبز تدوین شده است تا در آینده‌ای نزدیک، سرانه فضای سبز هر شهروند به بیش از ۱۸ مترمربع افزایش یابد.

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برچسب ها: سرانه فضای سبز ، گلکاری
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