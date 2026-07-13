باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مسعود حبیبی با اشاره به اقدامات گسترده این سازمان در ایام تابستان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰۰ هزار گلدان گل تابستانه در گلخانه نهالستان شهرداری تولید شده و عملیات کاشت آنها توسط نیرو‌های خدوم فضای سبز در سطح شهر در حال انجام است.

وی با تشریح وضعیت موجود فضای سبز شهرکرد اظهار کرد: در حال حاضر سرانه فضای سبز شهرکرد به ازای هر نفر ۱۶.۴ مترمربع است.

حبیبی با اشاره به مساحت ۳۶۱.۵ هکتاری فضای سبز موجود، اضافه کرد: برنامه راهبردی سازمان بر پایه توسعه کمی و ارتقای کیفی فضای سبز تدوین شده است تا در آینده‌ای نزدیک، سرانه فضای سبز هر شهروند به بیش از ۱۸ مترمربع افزایش یابد.