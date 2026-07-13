ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج–قزوین

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت:تردد در محورهای شمالی روان است اما ترافیک سنگین در آزادراه تهران_ کرج گزارش شده است. محور تهران–شهریار*

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای شمالی کشور روان است و هیچ‌گونه مداخلات جوی مؤثری در این مسیرها گزارش نشده است.

وی افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت به صورت روان جریان دارد.

محرابی‌نیا درباره وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور نیز گفت: درآزادراه تهران–کرج–قزوین، حدفاصل گرمدره تا استاندارد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: همچنین در محور تهران–شهریار نیز در برخی مقاطع، ترافیک سنگین برقرار است و رانندگان باید با صبر و حوصله و رعایت فاصله طولی تردد کنند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
خبرهای مرتبط
تأمین اقلام مصرفی ناوگان اتوبوسی با نرخ مصوب در دستور کار قرار گرفت/ اتوبوس های وارداتی در راه است
رعایت استانداردهای ایمنی خط قرمز بنادر است
توسعه صنعت هوانوردی کشور نیازمند تعامل و همکاری همه دست‌اندرکاران صنعت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تاکید بر توسعه و تحکیم روابط راهبردی ایران و چین
بازار خودرو در انتظار سیگنال‌های جدید/ پیش فروش ایران‌خودرو قیمت‌ها را می‌شکند؟
افزایش پروازها ایران و تاجیکستان در دستور کار قرار گرفت
افزایش ظرفیت پروازی هما به مقصد نجف/ عرضه بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ صندلی برای تسهیل سفر زائران حسینی
دولت باید از قیمت‌گذاری و مداخلات غیرضروری فاصله بگیرد
در توزیع خاموشی‌ها عدالت به طور کامل رعایت می‌شود/ در خصوص برنامه خاموشی‌ها برای هفته آینده تصمیم‌گیری خواهد شد
واگذاری زمین در شهر‌های کوچک و روستا‌ها با جدیت دنبال می‌شود
بازار سرمایه پس از رشد اخیر نیاز به استراحت داشت/ ریسک‌ها عامل فشار بر معاملات شدند
قیمت‌های اصلاحی به مدیران خودرو ابلاغ شده است
چرا زائران اربعین دینار را با نرخ توافقی خریداری می‌کنند؟
آخرین اخبار
چرا زائران اربعین دینار را با نرخ توافقی خریداری می‌کنند؟
هیچ طرحی نباید آینده جنگل‌ها را با خطر مواجه کند/ اجرای جنگلداری نوین پس از رفع ابهامات
قیمت‌های اصلاحی به مدیران خودرو ابلاغ شده است
جزئیات تصمیمات جدید برای متقاضیان طرح نوسازی ناوگان تجاری
در توزیع خاموشی‌ها عدالت به طور کامل رعایت می‌شود/ در خصوص برنامه خاموشی‌ها برای هفته آینده تصمیم‌گیری خواهد شد
بازار خودرو در انتظار سیگنال‌های جدید/ پیش فروش ایران‌خودرو قیمت‌ها را می‌شکند؟
بازار سرمایه پس از رشد اخیر نیاز به استراحت داشت/ ریسک‌ها عامل فشار بر معاملات شدند
واگذاری زمین در شهر‌های کوچک و روستا‌ها با جدیت دنبال می‌شود
دولت باید از قیمت‌گذاری و مداخلات غیرضروری فاصله بگیرد
تاکید بر توسعه و تحکیم روابط راهبردی ایران و چین
افزایش پروازها ایران و تاجیکستان در دستور کار قرار گرفت
افزایش ظرفیت پروازی هما به مقصد نجف/ عرضه بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ صندلی برای تسهیل سفر زائران حسینی
ماندگاری هوای گرم تا پایان هفته در بسیاری از مناطق کشور
۶۶ درصد مطالبات چایکاران واریز شد
ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج–قزوین
تسهیلات جدید گمرک برای ترخیص کالا
آخرین وضعیت اختلال ۴ بانک
تولید یک هزار دستگاه مجموعه الکترونیکی خود روز
مرحله چهارم ثبت‌نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان
اتصال شبکه برق ایران و روسیه از مهم‌ترین محور‌های همکاری دو کشور است
دستور مدنی‌زاده به صندوق حوداث طبیعی/ جبران خسارت خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ در اولویت باشد
صندوق‌های ارزی؛ مسیر تازه حفظ ارزش پول و تامین مالی ارزی
هر هفته ثبت‌نام طرح آشیان در سه استان انجام خواهد شد + فیلم
اولین نشست همکاری های اقتصادی و مدیران ایتک برگزار می شود
جبران خسارت‌های ناشی از جنگ می‌بایست در اولویت صندوق بیمه حوادث ساختمان قرار گیرد
رفع تداخل حریم شهرهای اطراف تهران با تقسیمات کشوری/ گامی در راستای تمرکززدایی و ساماندهی مجموعه شهری
برق ادارات پرمصرف این هفته قطع می‌شود
۴ هفته حساس پیش‌رو صنعت برق است
دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی به مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی تامین‌کنندگان کالاهای اساسی
اصناف در انتظار بسته احیای کسب‌وکارها