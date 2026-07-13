ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج–قزوین

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای شمالی کشور روان است و هیچ‌گونه مداخلات جوی مؤثری در این مسیرها گزارش نشده است.

وی افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت به صورت روان جریان دارد.

محرابی‌نیا درباره وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور نیز گفت: درآزادراه تهران–کرج–قزوین، حدفاصل گرمدره تا استاندارد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: همچنین در محور تهران–شهریار نیز در برخی مقاطع، ترافیک سنگین برقرار است و رانندگان باید با صبر و حوصله و رعایت فاصله طولی تردد کنند.