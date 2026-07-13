باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اتحادیه اروپا در نیمه اول امسال ۹.۸۹ میلیون تن گاز طبیعی مایع (الانجی) از کارخانه بزرگ یامال الانجی روسیه وارد کرد که ۱۸ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۵ است، فایننشال تایمز به نقل از تحلیلگران کپلر گزارش داد.
به گفته تحلیلگران، خریداران اصلی فرانسه، بلژیک و اسپانیا بودند که به ترتیب ۳.۶ میلیون، ۲.۹ میلیون و ۲.۷ میلیون تن الانجی وارد کردند. در مجموع، اتحادیه اروپا ممکن است حدود ۶ میلیارد یورو برای این محمولههای گاز پرداخت کرده باشد.
در تاریخ ۲۶ ژانویه، شورای اتحادیه اروپا به طور رسمی ممنوعیت کامل واردات الانجی روسیه از اول ژانویه ۲۰۲۷ و واردات گاز خطلولهای روسیه از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۷ را تصویب کرد. در عین حال، ممنوعیت واردات الانجی تحت قراردادهای کوتاهمدت از ۲۵ آوریل امسال به اجرا درآمد، در حالی که قراردادهای کوتاهمدت برای تأمین گاز خطلولهای باید تا ۱۷ ژوئن خاتمه مییافت.
فایننشال تایمز خاطرنشان کرد که محمولههای الانجی به آسیا در مدت مشابه ۷۴ درصد کاهش یافت و به ۵۱۰،۰۰۰ تن رسید. به گفته یکی از منابع این روزنامه، کاهش صادرات الانجی به این منطقه با نگرانیها در مورد تحریمهای احتمالی اتحادیه اروپا مرتبط است.
روسیه در حال حاضر دو کارخانه بزرگ الانجی – یامال الانجی و ساخالین-۲ – را اداره میکند. پروژه دیگر، آرکتیک الانجی ۲ (اولین خط تولید آن)، هنوز به طور رسمی به بهرهبرداری نرسیده است، اگرچه گزارشهایی از صادرات محمولههای جداگانه به چین منتشر شده است. روسیه همچنین دو کارخانه الانجی با مقیاس متوسط در منطقه بالتیک – گازپروم الانجی پورتوفایا و کریوگاز-ویسوتسک – را اداره میکند که هر دو در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا قرار دارند.
منبع: تاس