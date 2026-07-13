باشگاه خبرنگاران جوان - فردین اسلامی‌راد دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با عنایت به مصوبه کارگروه استانی مدیریت بهینه مصرف انرژی و حسب موافقت استاندار، به منظور مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و پیشگیری از بروز خاموشی با هدف تأمین آسایش آحاد مردم و هچنین بنا بر اعلام دستگاه‌های تخصصی مرتبط مبنی بر خطرات احتمالی ناشی از افزایش دما و اشعه فرابنقش به متظور حفظ سلامتی کارکنان، پایان ساعت کار دستگاه‌های اجرایی استان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳، ساعت ۱۱:۰۰ اعلام و دستگاه‌های اجرایی استان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ با رعایت ملاحظات ذیل تعطیل هستند.

وی با اشاره به ملاحظات مذکور یادآور شد: کسر ساعت کاری به صورت دورکاری جبران شود.

وی همچنین افزود: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمت رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، پاسگاه‌های نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفت گردان از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

اسلامی‌راد اظهار داشت: فعالیت بانک‌ها در تاریخ مذکور توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان پس از هماهنگی با استانداری به صورت کشیک اعلام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری آزمون‌های دانشگاه‌ها، تابع دستور العمل وزارتخانه‌های مربوطه بوده و در خصوص مدارس نیز آزمون پایه یازدهم در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.

اسلامی‌راد ابراز داشت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر نسبت به اعلام توصیه‌های پزشکی در خصوص خطرات اشعه فرابنفش و مراقبت‌های مقتضی با همکاری صدا و سیما و رسانه‌ها، اطلاع رسانی مطلوب را انجام دهند.