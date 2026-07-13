مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از شناسایی بیش از ۴۰ کنتور دستکاری‌شده و ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز با بهره‌گیری از داده‌کاوی در یازدهمین مانور طرح «مهتاب» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی اظهار کرد: در جریان یازدهمین مانور سراسری «طرح ملی مهتاب» که امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه در سطح استان برگزار شد، شرکت توزیع نیروی برق استان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین داده‌کاوی و تحلیل هوشمند الگوهای مصرف، موفق به شناسایی و جمع‌آوری بیش از ۴۰ دستگاه کنتور برق دستکاری‌شده و ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز شد.

وی افزود: این عملیات با محوریت کارشناسان مرکز پایش و رصد هوشمند شبکه انجام شد و گامی مؤثر در راستای صیانت از حقوق مشترکان، کاهش تلفات غیرفنی و ارتقای سلامت شبکه توزیع برق به شمار می‌رود.

کیامهر تصریح کرد: بررسی‌های فنی نشان داد در کنتورهای کشف‌شده، متخلفان با نصب ریموت‌کنترل‌های داخلی و ایجاد اختلال در عملکرد تجهیزات اندازه‌گیری، اقدام به ثبت غیرواقعی میزان مصرف برق کرده بودند. 

وی گفت: این تخلفات با استفاده از سامانه‌های هوشمند داده‌کاوی و تحلیل دقیق رفتار مصرف مشترکان شناسایی و پس از انجام بررسی‌های میدانی، کنتورهای دستکاری‌شده از مدار خارج و جمع‌آوری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در ادامه اظهار کرد: همچنین در ادامه این عملیات، ۴ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز (ماینر) نیز که با مصرف غیرقانونی برق موجب تحمیل بار اضافی بر شبکه و تضییع حقوق سایر مشترکان شده بودند، شناسایی و جمع‌آوری شدند.

وی با تأکید بر استمرار اجرای طرح ملی مهتاب بیان کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تحلیل داده، پایش هوشمند و رصد مستمر شبکه، امکان شناسایی دقیق تخلفات را فراهم کرده و تمامی مصارف مشکوک و کنتورهای دارای احتمال دستکاری به‌صورت مستمر تحت پایش قرار دارند؛ بر همین اساس، با هرگونه برق‌دزدی، دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری و استفاده غیرمجاز از برق، مطابق قوانین و مقررات برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

برچسب ها: کنتور معیوب ، شرکت برق
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