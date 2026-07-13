اجرای محاصره دریایی جدید ترامپ علیه ایران به دلیل اطلاع‌رسانی ۲۴ ساعته به کشتی‌ها به تعویق افتاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش آکسیوس به نقل از منابع واشنگتن، اجرای محاصره دریایی جدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، علیه ایران به دلیل اینکه باید حداقل ۲۴ ساعت قبل به صاحبان کشتی‌ها اطلاع‌رسانی شود، به تعویق افتاده است.

یک مقام آمریکایی به این نشریه گفت که فرماندهی مرکزی آمریکا بعداً در طول روز اعلام خواهد کرد که این محاصره چه زمانی اجرایی می‌شود.

پیش‌تر، ترامپ اعلام کرده بود که آمریکا «محاصره ایران را بازگرداند» و گفت که این اقدام فقط کشتی‌ها و مشتریان ایرانی را هدف قرار می‌دهد و در عین حال تنگه هرمز را برای سایر کشورها باز نگه می‌دارد. او همچنین گفت که واشنگتن نقش «نگهبان تنگه هرمز» را بر عهده خواهد گرفت و به دنبال دریافت بازپرداختی معادل ۲۰ درصد از محموله‌های حمل‌شده از این آبراه خواهد بود. اقدام جدید آمریکا پس از آن صورت می‌گیرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، در ۲۳ ژوئن گفت: «هیچ کشوری اجازه ندارد در یک آبراه بین‌المللی عوارض یا هزینه‌ای دریافت کند، این قوانین بین‌المللی موجود است.»

منبع: اکسیوس

برچسب ها: تنگه هرمز ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۰ ۲۲ تير ۱۴۰۵
نیروهای مسلح عزیز لطفاً از خجالت ترامپ به خوبی برآیید. این زردک کثیف را سرجایش بنشانید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۲۲ تير ۱۴۰۵
ترامپ بوی کباب داغ بمشامش خورد مردک نمیدونه اینجا گوشت خر داغ میکنن.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۲۲ تير ۱۴۰۵
وقتی قانون جنگل بر دنیا حکمفرماست باید شیران در مقابل کفتارها شجاعانه بایستند تا این لاشخورها که خودشان داعیه آزادی سر میدهند اینگونه در غیاب شیر مردان ایران زمین نعره نکشند .
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