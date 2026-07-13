استانداری خوزستان از کاهش ساعت فعالیت ادارات خوزستان برای روز سه‌شنبه و دورکاری ادارات استان در روز چهارشنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر افزایش دمای هوای استان در روزهای پیش‌رو با تصمیم مدیریت بحران استانداری فعالیت ادارات استان در روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ماه تا ساعت ۱۱ خواهد بود. همچنین ادارات خوزستان در روز چهارشنبه ۲۴ تیر دورکار خواهند بود.

دستگاه‌های ضروری و خدماتی همچون آتش‌نشانی، اورژانس، بیمارستان‌ها و … از شمول این تصمیمات مستثنی هستند. 

چگونگی فعالیت بانک‌ها نیز بر اساس تصمیمات شورای هماهنگی مدیریت بانک‌های خوزستان خواهد بود.

منبع: استانداری خوزستان

برچسب ها: خوزستان ، ادارات
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