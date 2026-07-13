مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:تا پایان هفته ماندگاری هوای گرم را در کشور خواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: از امشب تا چهارشنبه در اکثر نقاط کشور جوی آرام پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روزهای پنجشنبه و جمعه، در برخی نقاط جنوب شرق کشور رگبار باران و رعد و برق انتظار می‌رود، تا پایان هفته ماندگاری هوای گرم را در کشور خواهیم داشت.

او بیان کرد: در پنج روز آینده در برخی نقاط شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه های جنوبی البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی بینی می شود.تا روز پنجشنبه شرق دریای عمان مواج است.