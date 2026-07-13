باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویری از حضور زائران رضوی در آرامگاه رهبر شهید انقلاب + فیلم

تصاویری از دقایقی قبل آرامگاه رهبر شهید انقلاب و زائران حرم رضوی که در جوار آرامگاه رهبر شهید حضور دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از حضور امشب زائران حرم رضوی بر مزار رهبر شهید انقلاب را مشاهده می کنید.

مطالب مرتبط
تصاویری از حضور زائران رضوی در آرامگاه رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

سومین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی + فیلم

تصاویری از حضور زائران رضوی در آرامگاه رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

طواف آقای شهید ایران به دور شمس الشموس + فیلم

تصاویری از حضور زائران رضوی در آرامگاه رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

رواق دارالذکر میزبان خیل عاشقان شد + فیلم

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha