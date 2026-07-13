باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت انرژی روسیه پس از سفر کاری سرگئی تسیویلیوف، وزیر انرژی، به ایران گزارش داد که روسیه و ایران درباره اجرای پروژه‌های مشترک در صنعت گاز و همچنین پیشرفت در آماده‌سازی توافقات همکاری دوجانبه گفت‌وگو کرده‌اند.

وزارتخانه خاطرنشان کرد: «توجه ویژه‌ای به توسعه همکاری در بخش سوخت و انرژی، از جمله اجرای پروژه‌های مشترک در صنعت گاز و پیشرفت در آماده‌سازی توافقات همکاری دوجانبه معطوف شد.» تسیویلیوف در این بیانیه تأکید کرد: «روسیه و ایران با وجود تمام شرایطی که در ماه‌های اخیر رخ داده است، به طور پیوسته همکاری خود از جمله در بخش انرژی را توسعه می‌دهند. من مطمئن هستم که کار مشترک در چارچوب کمیسیون مشترک دولتی به تقویت مشارکت راهبردی ما و راه‌اندازی پروژه‌های جدید سودمند متقابل ادامه خواهد داد.»

در ژانویه ۲۰۲۵، سرگئی تسیویلیوف اعلام کرد که مسکو و تهران بر سر مسیر خط لوله گاز به ایران از طریق جمهوری آذربایجان به توافق رسیده‌اند و مذاکرات در مراحل پایانی نهایی‌سازی قیمت قرار دارد. حجم اولیه عرضه می‌تواند تا ۲ میلیارد متر مکعب باشد و امکان افزایش آن تا ۵۵ میلیارد متر مکعب وجود دارد.

کاظم جلالی، سفیر ایران، در مصاحبه با تاس در اوت ۲۰۲۵ ابراز امیدواری کرد که عرضه گاز روسیه به ایران از طریق جمهوری آذربایجان به زودی آغاز شود و افزود که تقریباً تمام مسائل با گازپروم قبلاً حل شده است.

در مورد عرضه گاز روسیه به ایران

در اواخر ژوئن ۲۰۲۴، گازپروم و شرکت ملی گاز ایران یک تفاهم‌نامه راهبردی برای توسعه سازماندهی عرضه گاز روسیه به ایران امضا کردند. طرفین همچنین در مورد گام‌های اولویت‌دار برای اجرای این تفاهم‌نامه و سایر زمینه‌های همکاری در بخش انرژی گفت‌وگو کردند.

پس از آن، طرف ایرانی خاطرنشان کرد که روزانه حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز از روسیه از طریق دریای خزر به ایران عرضه خواهد شد. بر اساس شرایط توافق، ایران قادر خواهد بود هر مازاد گاز وارداتی را به کشورهای دیگر بفروشد. این توافق برای مدت ۳۰ سال است و سالانه تقریباً ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار برای ایران درآمد خواهد داشت.

الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، پیش‌تر گزارش داد که مسکو و تهران با مشارکت قطر و ترکمنستان در حال بحث درباره ایجاد یک مرکز انرژی، و همچنین تحویل‌های سوآپ به شمال ایران و امکان ایجاد یک پلتفرم تجارت الکترونیک گاز در جنوب این جمهوری اسلامی هستند. در پاییز ۲۰۲۳، جواد اوجی، وزیر نفت وقت ایران، اعلام کرد که تهران پروژه‌های مشترکی به ارزش ۴۰ میلیارد دلار با گازپروم شناسایی کرده است.

منبع: تاس