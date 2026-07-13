باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - صمد اکبری فرماندار چالدران گفت: با نزدیکی به مراسم مذهبی باداراک در چالدران امکانات لازم برای برگزاری آیین مذهبی قره کلیسا در ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ تیرماه در این شهرستان فراهم شده است.

وی با بیان اینکه این بنای تاریخی و جهانی در راستای آیین مذهبی امسال نیز میزبان هزاران نفر از زائران مسیحی خواهد بود افزود: برای بهره جستن مسیحیان از فیوضات معنوی این مراسم بازدید از این بنای تاریخی برای گردشگران داخلی در زمان برگزاری این مراسم ممنوع است.

اکبری اضافه کرد: از راه اندازی نمایشگاه عرضه محصولات صنایع دستی استان در زمینه های مختلف در محوطه قره کلیسای چالدران خبر داد و گفت: همزمان با راه اندازی این نمایشگاه بروشورهای تبلیغاتی نیز در خصوص معرفی آثار تاریخی و دیدنی های استان بین زائران ارائه می شود.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری شایسته این مراسم اظهار داشت: رفع نواقص برنامه های گذشته و اجرای صحیح و بدون ایراد مدنظر مابوده و امیدواریم بتوانیم شان و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی را در این مراسم همانند سنوات گذشته بخوبی حفظ کنیم.

اکبری افزود: اجرای مراسم سالیانه قره کلیسا فرصتی است تا با رهنمودهای استاندار محترم آذربایجان غربی و همکاری‌های فرمانداری چالدران، شورای خلیفه گری ارامنه و همچنین دستگاه‌ها و ادارات شهرستانی و استانی بتوان استان آذربایجان غربی و توانمندیهای آن بخصوص در زمینه گردشگری مذهبی را به هموطنان معرفی کرد.

صمد اکبری ادامه داد: آیین های مذهبی قره کلیسا معمولا همه ساله در اواخر تیر ماه با حضور هزاران تن از زائران مسیحی در چالدران آغاز شده ۳ روز ادامه می یابد که در این مدت مسیحیان ضمن انجام دعا، نیایش و برگزاری عشا ربانی، کودکان خود را در این محل غسل تعمید می دهند.

اهمیت و قداست خاص این کلیسا موجب شده که در این فصل از سال بسیاری از مسیحیان از دورترین نقاط عالم به شهرستان چالدران سفر کرده و در این آیین مذهبی که یکی از مهمترین آیین های جهانی مسیحیان است شرکت کنند.

لازم به ذکر است قره کلیسا اولین کلیسای ثبت جهانی بشمار می‌آید، قره کلیسا در ۲۰ کیلو متری شهرستان چالدران واقع شده که به اعتقاد مسیحیان طاطائوس مقدس یکی از حواریون حضرت عیسی مسیح در آن مدفون است.