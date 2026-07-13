رئیس بهزیستی سلماس گفت: در ارزیابی عملکرد سالانه ادارات تابعه استان آذربایجان‌غربی، بهزیستی سلماس موفق به احراز رتبه اول در حوزه مشارکت‌های مردمی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - مریم سلماسی رئیس بهزیستی سلماس گفت: شهرستان سلماس بار دیگر ثابت کرد که مهدِ سخاوت و نوعدوستی است. کسب این رتبه برای ما یک عدد نیست، بلکه نشان‌دهنده پیوند عمیق قلبی میان مردم و سازمان بهزیستی است و من معتقدم همکاران ما تنها بسترساز این جریان خیر بوده‌اند، قهرمانان اصلی این موفقیت، خیرین و مردم عزیزی هستند که حتی در شرایط سخت اقتصادی، دستانِ گرمشان را از مددجویان دریغ نکردند.

وی افزود: این دستاورد حاصل جذب حداکثری کمک‌های خیرین، توسعه تعاملات و ایجاد شبکه‌ای پایدار از یارانِ بهزیستی در سطح شهرستان است. تحلیل عملکرد این حوزه نشان می‌دهد که با شفاف‌سازی فرایندهای جذب و توزیع کمک‌ها، میزان مشارکت‌های نقدی و غیرنقدی در حوزه‌های معیشت، مسکن، درمان و جهیزیه مددجویان، رشد چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته است.

سلماسی افزود: این رتبه را متعلق به تمام کسانی می‌دانم که به ما اعتماد کردند تا مرهمی بر دردهای جامعه هدف باشیم.

رییس بهزیستی سلماس در پایان گفت: سیاست ما در آینده، علاوه بر حفظ این جایگاه، گسترش مشارکت‌ها در حوزه‌های تخصصی‌تر مانند توانمندسازی و اشتغال‌زایی است تا بتوانیم با تکیه بر کمک‌های خیرین، وابستگی مددجویان به مستمری را به حداقل برسانیم.

برچسب ها: مشارکتهای مردمی ، بهزبستی
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