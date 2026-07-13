سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد و بی‌حرمتی به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا را محکوم کرد و این اقدام را در تعارض با تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات و مغایر با توافق آتش‌بس سال ۲۰۲۲ و تفاهمات متعاقب آن برای جلوگیری از تصعید تنش خواند.

او تصریح کرد: اقدامات تحریک‌آمیز و خطرناکی همچون حمله به فرودگاه غیرنظامی و تهدید امنیت و ایمنی هواپیمای مسافربری، نقض فاحش حقوق بین‌الملل هوانوردی و اکیدا غیرقابل پذیرش است.

بقائی خاطرنشان کرد چنین اقدامات بی‌ملاحظه‌ای روند سیاسی و تلاش‌های جاری برای دستیابی به راه‌حل صلح‌آمیز مساله یمن را با مخاطره مواجه می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه مساعدت در جهت پیشبرد روند سیاسی و اجرای نقشه راه با هدف دستیابی به صلح و ثبات پایدار در یمن اعلام کرد.

برچسب ها: یمن ، فرودگاه صنعا ، وزارت امور خارجه
خبرهای مرتبط
حمله سپاه به مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و اقامتگاه آمریکایی‌ها در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت و رادار کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش
نمایندگی ایران در سازمان ملل:
ادعای انتقال تجهیزات نظامی به یمن کاملاً بی‌اساس است
انصارالله: پاسخ به حملات امروز قدرتمند و تکان‌دهنده خواهد بود
پس از بمباران صنعا،
فرودگاه‌های یمن تا اطلاع ثانوی تعطیل شدند
ویدئویی از لحظه بمباران فرودگاه صنعا توسط عربستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۵ ۲۳ تير ۱۴۰۵
ازیمن حمایت کنید . شما استارت شکست محاصره شون رو زدید پس تنهاشون نذارید.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۲۲ تير ۱۴۰۵
به انصارالله یمن موشک بدهید تا کاخهای آل سعود بدتر از جهود را بزنند این سلسله جعلی را نابود کنند از تخت سلطنت غصبی دزدی کودتایی زورمداری بیندازند مرگ بر سه مفسدین آل ترامپ آل سعود آل صهیون
۰
۰
پاسخ دادن
ارتش: پایگاه‌ها و شناور دشمن آمریکایی را هدف قرار دادیم
کنایه عراقچی به ترامپ؛ ایران در تأمین امنیت تنگه هرمز منصف خواهد بود
حمله سپاه به مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و اقامتگاه آمریکایی‌ها در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت و رادار کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۳ تیر
ادعای انتقال تجهیزات نظامی به یمن کاملاً بی‌اساس است
ایران حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا را محکوم کرد
چرا گزینه حمله زمینی آمریکا به ایران از دستور کار خارج شد؟
مصوبه مجلس برای برگزاری جلسات علنی در شرایط اضطرار
پیام راهبردی رهبر انقلاب یادآور پیوند مکتب عاشورا با عزت بود
عراقچی: اقدامات مجرمانه آمریکا در تنگه هرمز موجب اخلال بی‌سابقه در کشتیرانی تجاری شده است‌
آخرین اخبار
گزارش دیوان محاسبات از عدم تحقق کامل افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۴
تأسیسات و محل استقرار دشمن آمریکایی در اردن هدف قرار گرفت
چرا گزینه حمله زمینی آمریکا به ایران از دستور کار خارج شد؟
حمله سپاه به مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و اقامتگاه آمریکایی‌ها در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت و رادار کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۳ تیر
ادعای انتقال تجهیزات نظامی به یمن کاملاً بی‌اساس است
ارتش: پایگاه‌ها و شناور دشمن آمریکایی را هدف قرار دادیم
مصوبه مجلس برای برگزاری جلسات علنی در شرایط اضطرار
عراقچی: اقدامات مجرمانه آمریکا در تنگه هرمز موجب اخلال بی‌سابقه در کشتیرانی تجاری شده است‌
عارف: ارائه خدمات درمانی به بیش از ۱۱۴ هزار زائر در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
کنایه عراقچی به ترامپ؛ ایران در تأمین امنیت تنگه هرمز منصف خواهد بود
پیام راهبردی رهبر انقلاب یادآور پیوند مکتب عاشورا با عزت بود
ایران حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا را محکوم کرد
پزشکیان: آماده رفع هرگونه مانع در مسیر اجرای توافقات با روسیه هستیم
مردم امشب در تجمعات شبانه، تجاوز آمریکا به خاک ایران را محکوم می‌کنند
پزشکیان: هرگونه تعهدات جدید برای حوزه سلامت باید دارای پشتوانه مالی باشد
سخنگوی سپاه: حاکمیت بر تنگه هرمز را همچنان با قوت و قدرت اعمال می‌کنیم
به هیچ عنوان نمی‌گذاریم آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند
تجلیل از نوجوان عراقی که تصویرش در تشییع رهبر شهید جهانی شد
اعلام مرز‌های خروجی و ورودی اتباع و مهاجرین خارجی برای مراسم اربعین
وزارت امور خارجه از مسائل کنسولی و دیپلماتیک زائران حمایت می‌کند
ایران: کریدور امن هرمز به آیمو اعلام شد/ آمریکا ناقض تفاهم خاتمه جنگ است
دعوت برای حضور در آیین بزرگداشت قائد شهید امت
رئیس‌جمهور: دانشگاه مسئولیت حل مسائل واقعی کشور را برعهده بگیرد
بقایی: ایران در مواجهه با نقض عهد طرف آمریکایی تعهدات خود را اجرایی نمی‌‎کند
لاریجانی: مدیریت تنگه هرمز همیشه با ایران خواهد بود + فیلم
حمله سپاه به تأسیسات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا در عمان و بحرین