باشگاه خبرنگاران جوان - رضا دارابی روز دوشنبه در نشست با مدیرعامل اتحادیه حملونقل مسافر شهری کشور، گفت که انتخاب مرز مهران از سوی ۶۰ درصد زائران اربعین، جایگاه ملی و راهبردی این گذرگاه را در بزرگترین گردهمایی مذهبی جهان نشان میدهد.
وی تاکید کرد: این میزان استقبال، ضرورت آمادگی هرچه بیشتر دستگاههای اجرایی و خدماترسان را برای ارائه خدمات مناسب به زائران دوچندان کرده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام اظهار کرد که با وجود شرایط ناشی از جنگ و برخی محدودیتها، هیچیک از طرحها و پروژههای اربعین در استان متوقف نشده و همه طرحهای زیرساختی مطابق برنامه در حال اجرا است.
دارابی گفت: کمیته زیرساخت ستاد اربعین استان اجرای پروژهها را بدون وقفه دنبال کرده و طرحهای پیشبینی شده تا آغاز اربعین به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی ادامه داد: امسال با وجود محدودیتهای اعتباری به منظور روانسازی تردد زائران اربعین نزدیک ۲۴ کیلومتر به شبکه راههای استان افزوده شده است.
معاون امور عمرانی استاندار ایلام بیان کرد که این طرحها در مسیرهای ملکشاهی، صالحآباد، مهران ـ دهلران و دیگر راههای دسترسی به مرز اجرا شده تا ایمنی و روانسازی تردد زائران افزایش یابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام اظهار کرد: ساماندهی دائمی میدان اربعین از مهمترین پروژههای امسال در گذرگاه مرزی مهران است.
دارابی گفت: برای این مجموعه ۵۲ موکب دائمی پیشبینی شده و ۲۴ موکب تا اربعین امسال آماده خدماترسانی به زائران خواهد شد.
وی توضیح داد که اجرای این طرح با وجود محدودیت اعتباری و وجود برخی معارضهای محلی با همکاری دستگاههای خدماترسان در حوزههای آب، برق و گاز ادامه یافته است.
معاون عمرانی استاندار ایلام بیان کرد: خودروگاه اربعین نیز برای پذیرش خودروهای زائران آماده شده و مسیر کندرو به منظور استقرار ناوگان اتوبوسرانی شهری و جلوگیری از ایجاد گرههای ترافیکی در جاده اصلی پایانه ساخته شده است.
دارابی افزود که توسعه زیرساختهای حملونقل و خدمات شهری از مهمترین برنامههای استان برای برگزاری باشکوه و روان مراسم اربعین است.