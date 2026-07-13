مجلس خبرگان رهبری طی بیانیه‌ای، پیام اخیر رهبر معظم انقلاب را یادآور پیوند ناگسستنی مکتب عاشورا با عزت، استقلال و مقاومت ملت ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجلس خبرگان رهبری امروز (دوشنبه ۲۲ تیر ماه) با انتشار بیانیه‌ای، ضمن تمجید از پیام عزتمندانه رهبر معظم انقلاب پس از تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب، این بیانیه را تجلی معارف عاشورایی و سند راهبردی برای صیانت از وحدت امت و تحقق وعده الهی در تعقیب و مجازات عاملان جنایت دانست و بر لزوم تبعیت کامل همه مسؤولان از منویات ولی فقیه تأکید کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ»

مجلس خبرگان، تقویت رهبری است. امام خمینی (ره) در منظومه معرفتی اسلام، شهادت عالی‌ترین مرتبه بندگی و تجلی کامل ایمان، اخلاص و جهاد فی سبیل الله است و تبیین صحیح این حقیقت، از مهم‌ترین وظایف عالمان دین و رهبران الهی در پاسداری از هویت عجین شده امت اسلامی با فرهنگ عاشورا به شمار می‌آید.

از همین منظر، پیام عزتمندانه و راهبردی امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) که پس از تشییع و بدرقه اعجاب انگیز و تاریخی پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس الله نفسه الزکیه) در ایران و عراق صادر شده است، تجلی‌بخش معارف ناب قرآن و اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و یادآور پیوند ناگسستنی مکتب عاشورا با مسیر عزت، استقلال و مقاومت ملت مسلمان است.

این پیام، با بهره‌گیری از ادبیات عمیق دینی و الهام از فرهنگ حسینی با تکریم مقام شامخ شهیدان، بر ضرورت صیانت از وحدت امت اسلامی، استمرار راه مجاهدان فی سبیل الله، حفظ روحیه استقامت و اعتماد به وعده‌های قطعی الهی و در نهایت بر تکلیف إلهی نسبت به تعقیب و مجازات‌قاتلان و خونخواهی امام شهید و سایر شهدای بیگناه جنگ تحمیلی رمضان تأکید می‌نماید و بار دیگر نشان می‌دهد که گفتمان انقلاب اسلامی، ریشه در مکتب حضرات معصومین (صلوات الله علیهم) داشته و در پرتو همان معارف اصیل به حیات و بالندگی خود ادامه می‌دهد.

مجلس خبرگان رهبری، ضمن اعلام حمایت کامل از مضامین این پیام ارزشمند، آن را منشوری راهبردی برای تقویت بصیرت دینی، تحکیم انسجام ملی و پاسداری از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و فصل الخطاب بودن کلام ولی فقیه دانسته و تبعیت کامل از رهنمود‌های حکیمانه ولی امر مسلمین از سوی همه اقشار و جریان‌ها و به طور خاص از سوی مسؤولین محترم نظام را ضامن عزت، اقتدار و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران می‌داند و از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) را در انجام رسالت خطیر هدایت، راهبری و صیانت از مصالح امت اسلامی مسئلت می‌نماید.

برچسب ها: مجلس خبرگان رهبری ، رهبر انقلاب
خبرهای مرتبط
پنجره‌ای متفاوت از لحظات حضور مردم مشهد بر سر مزار رهبر شهید
خدمات مترو و اتوبوس تهران برای مراسم بزرگداشت رهبر شهید
حسینی‌بوشهری:
تشییع رهبر شهید از شلیک موشک‌ها هم کوبنده‌تر بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ارتش: پایگاه‌ها و شناور دشمن آمریکایی را هدف قرار دادیم
کنایه عراقچی به ترامپ؛ ایران در تأمین امنیت تنگه هرمز منصف خواهد بود
حمله سپاه به مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و اقامتگاه آمریکایی‌ها در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت و رادار کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۳ تیر
ادعای انتقال تجهیزات نظامی به یمن کاملاً بی‌اساس است
ایران حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا را محکوم کرد
چرا گزینه حمله زمینی آمریکا به ایران از دستور کار خارج شد؟
مصوبه مجلس برای برگزاری جلسات علنی در شرایط اضطرار
پیام راهبردی رهبر انقلاب یادآور پیوند مکتب عاشورا با عزت بود
عراقچی: اقدامات مجرمانه آمریکا در تنگه هرمز موجب اخلال بی‌سابقه در کشتیرانی تجاری شده است‌
آخرین اخبار
گزارش دیوان محاسبات از عدم تحقق کامل افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۴
تأسیسات و محل استقرار دشمن آمریکایی در اردن هدف قرار گرفت
چرا گزینه حمله زمینی آمریکا به ایران از دستور کار خارج شد؟
حمله سپاه به مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و اقامتگاه آمریکایی‌ها در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت و رادار کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۳ تیر
ادعای انتقال تجهیزات نظامی به یمن کاملاً بی‌اساس است
ارتش: پایگاه‌ها و شناور دشمن آمریکایی را هدف قرار دادیم
مصوبه مجلس برای برگزاری جلسات علنی در شرایط اضطرار
عراقچی: اقدامات مجرمانه آمریکا در تنگه هرمز موجب اخلال بی‌سابقه در کشتیرانی تجاری شده است‌
عارف: ارائه خدمات درمانی به بیش از ۱۱۴ هزار زائر در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
کنایه عراقچی به ترامپ؛ ایران در تأمین امنیت تنگه هرمز منصف خواهد بود
پیام راهبردی رهبر انقلاب یادآور پیوند مکتب عاشورا با عزت بود
ایران حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا را محکوم کرد
پزشکیان: آماده رفع هرگونه مانع در مسیر اجرای توافقات با روسیه هستیم
مردم امشب در تجمعات شبانه، تجاوز آمریکا به خاک ایران را محکوم می‌کنند
پزشکیان: هرگونه تعهدات جدید برای حوزه سلامت باید دارای پشتوانه مالی باشد
سخنگوی سپاه: حاکمیت بر تنگه هرمز را همچنان با قوت و قدرت اعمال می‌کنیم
به هیچ عنوان نمی‌گذاریم آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند
تجلیل از نوجوان عراقی که تصویرش در تشییع رهبر شهید جهانی شد
اعلام مرز‌های خروجی و ورودی اتباع و مهاجرین خارجی برای مراسم اربعین
وزارت امور خارجه از مسائل کنسولی و دیپلماتیک زائران حمایت می‌کند
ایران: کریدور امن هرمز به آیمو اعلام شد/ آمریکا ناقض تفاهم خاتمه جنگ است
دعوت برای حضور در آیین بزرگداشت قائد شهید امت
رئیس‌جمهور: دانشگاه مسئولیت حل مسائل واقعی کشور را برعهده بگیرد
بقایی: ایران در مواجهه با نقض عهد طرف آمریکایی تعهدات خود را اجرایی نمی‌‎کند
لاریجانی: مدیریت تنگه هرمز همیشه با ایران خواهد بود + فیلم
حمله سپاه به تأسیسات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا در عمان و بحرین