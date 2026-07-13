باشگاه خبرنگاران جوان - هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" همزمان با ماه محرم و افزایش تقاضای سفر به عتبات عالیات، با افزایش ظرفیت پروازی خود در مسیر نجف اشرف، بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ صندلی را در قالب ۴۲ سورتی پرواز از ایستگاه‌های تهران، مشهد و اصفهان به زائران حسینی اختصاص داد.

این برنامه پروازی از ۲۶ خردادماه تا ۲۱ تیرماه با هدف پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر‌های زیارتی و تسهیل دسترسی هم‌وطنان به عتبات عالیات اجرا شد. در این مدت، علاوه بر پرواز‌های تهران، پرواز‌های مستقیم از ایستگاه‌های مشهد و اصفهان نیز برقرار شد تا امکان سفر زائران از مناطق مختلف کشور به نجف اشرف فراهم شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پرواز‌های "هما" به مقصد فرودگاه نجف به‌صورت هفتگی شامل سه پرواز از تهران در روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و جمعه، دو پرواز از اصفهان در روز‌های سه‌شنبه و جمعه و دو پرواز از مشهد در روز‌های چهارشنبه و جمعه انجام شد.

این افزایش ظرفیت در چارچوب سیاست توسعه خدمات زیارتی "هما" و با هدف پاسخگویی مؤثر به نیاز مسافران در ایام اوج سفر صورت گرفت و امکان بهره‌مندی شمار بیشتری از زائران از پرواز‌های مستقیم به نجف اشرف را فراهم کرد.

همچنین، پرواز‌های منظم هفتگی "هما" به مقصد فرودگاه بغداد نیز طبق برنامه، روز‌های دوشنبه هر هفته بدون وقفه برقرار بوده و خدمات‌رسانی به زائران و سایر مسافران این مسیر ادامه دارد.

منبع: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران