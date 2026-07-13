باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانههای خبری امروز (دوشنبه) از هدف قرار گرفتن فرودگاه ابها در عربستان خبر دادهاند. بر اساس این گزارشها، حمله به این فرودگاه موجب توقف تمامی پروازها و خروج مسافران از محوطه آن شده است. انصارالله یمن اعلام کرده که این حمله با استفاده از پهپاد و موشک انجام شده است.
منابع مذکور همچنین از حمله به منطقه عسیر در عربستان خبر دادهاند که طی آن یک فرودگاه نظامی با موشکهای بالستیک هدف قرار گرفته است.
گفتنی است این حملات انصارالله یمن به عربستان، در پاسخ به حمله امروز این کشور به فرودگاه بینالمللی صنعا صورت گرفته است. وزارت دفاع عربستان نیز اعلام کرده که پدافند هوایی این کشور موفق به مقابله با موشکهای بالستیک شلیکشده از سوی انصارالله به سمت مناطق جنوبی شده است.
منبع: الجزیره