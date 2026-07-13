باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره دریافت ۲۰ درصد عوارض و غرامت از تنگه هرمز، با اشاره به نقش ایران در تأمین امنیت این آبراه راهبردی تأکید کرد که ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و خواهد بود.

عراقچی در این زمینه اظهار کرد: رئیس‌جمهور ایالات متحده کاملاً درست می‌گوید؛ هر کسی که عبور امن و ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تأمین می‌کند، شایسته دریافت هزینه این خدمت است.

وزیر امور خارجه افزود: ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز چنین خواهد ماند.

وی با اشاره به رقم مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا گفت: البته ۲۰ درصد رقم بسیار بالایی است؛ ما منصف خواهیم بود.