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باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در واکنش به اظهارات رئیسجمهور آمریکا درباره دریافت ۲۰ درصد عوارض و غرامت از تنگه هرمز، با اشاره به نقش ایران در تأمین امنیت این آبراه راهبردی تأکید کرد که ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و خواهد بود.
عراقچی در این زمینه اظهار کرد: رئیسجمهور ایالات متحده کاملاً درست میگوید؛ هر کسی که عبور امن و ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز را تأمین میکند، شایسته دریافت هزینه این خدمت است.
وزیر امور خارجه افزود: ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز چنین خواهد ماند.
وی با اشاره به رقم مطرحشده از سوی رئیسجمهور آمریکا گفت: البته ۲۰ درصد رقم بسیار بالایی است؛ ما منصف خواهیم بود.