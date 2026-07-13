وزیر امور خارجه در واکنش به درخواست رئیس‌جمهور آمریکا برای دریافت ۲۰ درصد عوارض از تنگه هرمز گفت: ایران همواره حافظ امنیت این آبراه بوده و خواهد بود؛ البته ۲۰ درصد رقم بسیار بالایی است، ما منصف خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره دریافت ۲۰ درصد عوارض و غرامت از تنگه هرمز، با اشاره به نقش ایران در تأمین امنیت این آبراه راهبردی تأکید کرد که ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و خواهد بود.

عراقچی در این زمینه اظهار کرد: رئیس‌جمهور ایالات متحده کاملاً درست می‌گوید؛ هر کسی که عبور امن و ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تأمین می‌کند، شایسته دریافت هزینه این خدمت است.

وزیر امور خارجه افزود: ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز چنین خواهد ماند.

وی با اشاره به رقم مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا گفت: البته ۲۰ درصد رقم بسیار بالایی است؛ ما منصف خواهیم بود.

برچسب ها: عباس عراقچی ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۴ ۲۳ تير ۱۴۰۵
به هیچ عنوان دیگه تنگه بدونه عوارض نباید باز بشه چند بار می‌خواین به آمریکا و دنیا باج بدین در صورتی که دست بالا رو توی هرمز دارید هرمز نشون داد که ایران نیاز به سلاح هسته ای نداره خودش باز دارنده هست به نظر من عمان رو هم بگیرید که عرب وحشی بیابان‌گرد پاشو از گلیمش دراز تر نکنه چندمین بار هست که عمان از پشت خنجر می‌زنه اون باعث حمله دوباره ترامپ شد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۵ ۲۳ تير ۱۴۰۵
۵۰٪ نفت و گاز از مسیر عمان میتونن برن ۵۰٪ هم باید از مسیر ایران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۹ ۲۳ تير ۱۴۰۵
اگه به ملعونین آمریکای نجس خبیث رو نمی‌دادید و حرف از مذاکره نمیزدید این جنگ اینقدر ادامه نداشت
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۹ ۲۳ تير ۱۴۰۵
کنایه

صریح و واضح و قاطع صحبت کنید

روحت شاد عبدالهیان شهید
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Iran (Islamic Republic of)
تبریزی
۰۱:۵۴ ۲۳ تير ۱۴۰۵
پسر خوش قلبم ، عراقچی مهربان . اینو بدون که با یک راس حیوان بی مغز و بشدت خویش پسند مالیخولیا طرف جواب هستی . او مثل تو پسرم زیاد ادبیات دیپلماتیک نمی فهمد . لطفا با زبان فهم خودش جواب بدهید .این درست است .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۶ ۲۳ تير ۱۴۰۵
ترامپ نیاید زنده بماند.
نتانیاهو نیاید زنده بماند.
شیطان بزرگ باید از منطقه برود.
غده سرطانی باید از صفحه روزگار محود شود.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۲۲ تير ۱۴۰۵
غلط می کنه ترامپ. ترامپ و آمریکا باید از منطقه برای همیشه خارج شوند. جای آنها اینجا نیست
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Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۲۲:۵۹ ۲۲ تير ۱۴۰۵
ایران بخاطر حق حاکمیت وتامین امنیت ومبارزه باناامن کنندگان دریا ۲۰ درصدمنصفانه است وبایداخذشود
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