روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام دو فروند پهپاد در منطقه جنوب کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - دقایقی قبل دو فروند پهپاد آمریکایی لوکاس در بندرعباس و لار با آتش سامانه های نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، مورد اصابت و منهدم شدند.

منبع صداوسیما 

برچسب ها: انهدام پهپاد ، سپاه پاسداران
خبرهای مرتبط
رزمندگان اسلام آسمان فلسطین اشغالی را در اختیار دارند
انهدام پهپاد MQ9 در بندرعباس
درمانگاه مجاور مدرسه شجره طیبه در میناب هم مورد حمله قرار گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اصابت پرتابه دشمن آمریکایی در حوالی سیریک و قشم
حملات جدید آمریکا به حوالی بندرعباس هیچ مصدوم غیرنظامی ندارد
آخرین اخبار
اصابت پرتابه دشمن آمریکایی در حوالی سیریک و قشم
حملات جدید آمریکا به حوالی بندرعباس هیچ مصدوم غیرنظامی ندارد
پهپاد متجاوز «لوکاس» در آسمان بندرعباس توسط پدافند سپاه منهدم شد
اصابت پرتابه دشمن آمریکایی به جزیره هنگام
حوزه امتحانی پسران در کیش به مکان مناسب‌تری منتقل می‌شود
امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم در هرمزگان به تعویق افتاد
ناوگان صیادی استان هرمزگان در همه بنادر فعال است
مسیر توسعه خدمات درمانی بدون همراهی میسر نخواهد بود