باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس به منظور اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با برهم زنندگان نظم امنیتی و اقتصادی اقدام به کشف محموله‌های قاچاق همچون موتورسیکلت‌ها و همچنین توقیف مواد مخدر در استان کردند.

کشف بیش از ۱۹۰ کیلو تریاک در فسا

فرمانده انتظامی فارس از توقیف خودرو حامل ۱۹۵ کیلوگرم تریاک خبر داد.

سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی فارس اظهار کرد: در جهت اجرای طرح برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس از چند هفته کار اطلاعاتی از ورود یک محموله تریاک از بندرعباس به سمت شیراز با سواری پراید مطلع شدند و موضوع را به شهرستان فسا ابلاغ کردند.

او افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فسا با بهره‌گیری از شگرد‌های فنی، رصد‌های تخصصی و با هماهنگی قضایی طرح مهار را اجرا و سواری پراید حامل مواد مخدر را شناسایی و آن را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه در بازرسی از آن خودرو ۱۹۵ کیلوگرم مواد افیونی از نوع تریاک کشف و راننده نیز دستگیر شد، تصریح کرد: یک سواری پژو با ۲ سرنشین که اسکورت محموله بود نیز توقیف شد.

سردار ملکی با تاکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه بی امان با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، گفت: هر ۳ متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

توقیف موتورسیکلت قاچاق در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از کشف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: ماموران انتظامی کلانتری ۲۸ صدرا در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز با اقدامات فنی از خبری مبنی بر وجود یک دستگاه موتورسیکلت سنگین در یکی از محله‌های شیراز مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پس از اطمینان از صحت موضوع به محل اعزام شدند و در بررسی‌های میدانی به عمل آمده یک دستگاه موتورسیکلت سی بی ۱۳۰۰ قاچاق را کشف کردند.

این مقام انتظامی ارزش موتورسیکیلت قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان ۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: یک نفر در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

کشف لوازم یدکی قاچاق در مهر

فرمانده انتظامی مهر از کشف لوازم یدکی خودرو قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نصراله دهقان فرمانده انتظامی مهر اظهار کرد: در جهت مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی شهرستان مهر هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک سواری پژو ۴۰۵ حامل بار مشکوک شدند و با استفاده از علایم هشدار دهنده آن را متوقف کردند.

او ادامه داد: ماموران پلیس در بازرسی از بار خودروی توقیفی، ۴ دستگاه گیربکس خودرو اتومات (استوک) و ۹۶ عدد زنجیر فلزی مربوطه که قاچاق و بدون هرگونه مدارک گمرکی بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: راننده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف موتورسیکلت قاچاق در خرمبید

فرمانده انتظامی خرمبید از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عبدالرضا زارع فرمانده انتظامی خرمبید بیان کرد: ماموران ایست و بازرسی شهید جنتی فر هنگام کنترل وسایل نقلیه عبوری، به یک دستگاه موتورسیکلت هوندا هزار و ۳۰۰ سی‌سی که در حال تردد بود مشکوک شدند و دستور ایست دادند که راکب بدون توجه اقدام به فرار کرد.

او با بیان اینکه پس از طی مسافتی با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه، راکب، موتورسیکلت را رها کرده و متواری شد، گفت: ماموران، موتورسیکلت مذکور را برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل کردند.

فرمانده انتظامی خرمبید با بیان اینکه کارشناسان ارزش این موتورسیکلت را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل شده و تلاش برای دستگیری راکب متواری ادامه دارد.

کشف موتورسیکلت میلیاردی بدون مجوز در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از کشف یک دستگاه موتورسیکلت بدون مجوز به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند فردی به هویت معلوم در منزلش اقدام به نگهداری و استفاده از موتور قاچاق می‌کند که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی به منزل مذکور عزیمت و پس از بازرسی از آن محل یک دستگاه موتورسیکلت خارجی بدون هرگونه مجوز قانونی را کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: مالک برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

دستگیری سارقان در مرودشت

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت گفت: ۳ نفر از اعضای باند سارقان درون خودرو و اماکن خصوصی با اعتراف به ۱۴ فقره سرقت در این شهرستان دستگیر شدند.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت درون خودرو و اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱ انقلاب، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ انقلاب این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران کلانتری ۱۱ انقلاب با انجام اقدامات فنی و بررسی‌های همه جانبه، ۳ سارق و یک مالخر را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آنان را دستگیر کردند.

سرهنگ مردانی با بیان اینکه متهمان در بازجویی اولیه به ۱۴ فقره سرقت درون خودرو و اماکن خصوصی در نقاط مختلف حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱ انقلاب اقرار کردند، گفت: سارقان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی مرودشت با اشاره به اینکه برای ایجاد امنیتی پایدار و مقابله با سارقان همکاری مردم با پلیس امری الزامی است، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه رفت و آمد مشکوک خودرو‌ها و افراد ناشناس بخصوص در ساعات پایانی شب، موضوع را سریعاً از طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

کشف دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال قاچاق

فرمانده انتظامی داراب از کشف دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال قاچاق و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید رحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب با تاکید بر تشدید برخورد با متخلفان و دارندگان غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال، بیان کرد: مجموعه انتظامی شهرستان همواره به منظور خدمت رسانی به شهروندان و ایجاد امنیت پایدار در جامعه، در تلاش است با این افراد سودجو برخورد کند که این امر مستلزم همکاری بیشتر مردم است.

او افزود: ماموران انتظامی یگان امداد این فرماندهی در پی کسب خبری مبنی بر استفاده از چند دستگاه ماینر غیرمجاز در واحدی مسکونی واقع در یکی از محلات شهر، پس از حصول اطمینان و کسب تکلیف قضایی، در معیت عوامل اداره برق به محل اعلامی عزیمت کرده که در بازرسی به عمل آمده از این واحد مسکونی ۶ دستگاه ماینر در حال استخراج رمز ارز دیجیتال را کشف و ضبط و از مدار برق شهری خارج کردند.

سرهنگ هاشمی با اشاره به اینکه در این زمینه یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد، افزود: برابر اعلام کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

این مقام انتظامی با بیان اینکه استخراج رمز ارز با ماینرها، همواره مصرف بسیار بالای انرژی را در برداشته و برابر اعلام کارشناسان مربوطه، هر دستگاه ماینر معادل ۱۲ خانوار مصرف برق دارد، یادآور شد: نظارت مستمر و مشارکت مردمی می‌تواند در کاهش این تخلفات موثر باشد و شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از فعالیت افراد سودجو در این زمینه، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ با پلیس درمیان بگذارند.

دستگیری سارقان و کشف ۳۴ فقره سرقت در رستم

فرمانده انتظامی رستم از دستگیری ۶ سارق و کشف ۳۴ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک فرمانده انتظامی رستم اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره انواع سرقت در سطح حوزه استحفاظی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی با انجام تحقیقات و اقدامات فنی و شگرد‌های پلیسی طی عملیات‌های جداگانه موفق به شناسایی و دستگیری ۶ سارق شدند.

فرمانده انتظامی رستم با بیان اینکه متهمان در تحقیقات اولیه به ۳۴ فقره انواع سرقت از جمله منزل، درون خودرو و اماکن خصوصی اعتراف کردند، گفت: سارقان پس از تکمیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.

دستگیری عامل تیراندازی در زرین‌دشت

فرمانده انتظامی زرین‌دشت از دستگیری عامل تیراندازی در یکی از روستا‌های این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحمت اله ارجمندی فرمانده انتظامی زرین‌دشت اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از روستا‌های شهرستان و ایجاد نگرانی در میان اهالی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران با حضور میدانی در محل حادثه و انجام تحقیقات اولیه و اقدامات تخصصی، موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن عامل تیراندازی را به همراه سلاح شناسایی و او را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی زرین‌دشت با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، تأکید کرد: پلیس با افرادی که به هر نحو قصد خدشه‌دار کردن نظم و امنیت عمومی را داشته باشند، بدون هیچ‌گونه اغماض و برابر قانون برخورد قاطع خواهد کرد.

کشف ۳ تن چوب بدون مجوز در بوانات

فرمانده انتظامی بوانات از کشف ۳ تن چوب بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پرویز ارجمند فرمانده انتظامی بوانات اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی سیمکان هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت حامل چوب مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از وانت مذکور، ۳ تن چوب بدون هرگونه مجوز قانونی کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ ارجمند با تاکید بر تداوم طرح‌های ایست و بازرسی، اضافه کرد: برخورد با قاچاق منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست از اولویت‌های اصلی پلیس بوانات است و راننده نیز برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

برنج‌های قاچاق به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی زرقان از کشف ۳ تن برنج قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ احسان میرزایی فرمانده انتظامی زرقان اظهار کرد: ماموران یگان امداد زرقان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در یکی از محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و با هماهنگی قضایی آن را متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۳ تن برنج قاچاق کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند و راننده نیز به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف چوب اکالیپتوس بدون مجوز در ممسنی

فرمانده انتظامی ممسنی از کشف محموله یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرمی چوب جنگلیِ بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدمحمد یوسفی فرمانده انتظامی ممسنی اظهار کرد: در جهت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه قاطع با قاچاق کالا و فرآورده‌های طبیعی، مأموران انتظامی این شهرستان حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی، به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

او افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و در بازرسی از آن، یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم چوب از نوع اکالیپتوس که بدون هرگونه مجوز حمل و مدارک قانونی بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی ممسنی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی راننده به مرجع قضایی، تأکید کرد: پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی که منجر به تاراج منابع طبیعی و تخریب محیط زیست شود، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس فارس