باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی روز دوشنبه در بازدید از سه واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شکوهیه افزود: دادگستری استان در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتی، رفع موانع تولید و حمایت از فعالان اقتصادی را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، استانداری، بانک‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر برای پایداری تولید اظهار کرد: مشکلات مالی نباید موجب توقف فعالیت واحدهای صنعتی و از بین رفتن فرصت‌های شغلی شود.

موسوی ادامه داد: همان‌گونه که آسیب‌های واردشده در خط مقدم به‌سرعت ترمیم می‌شود، مشکلات واحدهای تولیدی نیز باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود تا این واحدها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند یا دوباره به چرخه تولید بازگردند.

رئیس‌کل دادگستری قم حمایت از تولید و تسهیل امور فعالان اقتصادی در چارچوب قانون را از وظایف دستگاه قضایی دانست و گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با هدف حمایت حقوقی و قضایی از صنایع و مقابله با موانع و اقدامات غیرقانونی در مسیر تولید فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی قم افزود: محصولات تولیدی استان برای دستیابی به جایگاه واقعی خود در بازارهای داخلی، به معرفی گسترده‌تر، تبلیغات هدفمند و بازاریابی مؤثر نیاز دارند.

موسوی با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی استان گفت: واحدهای صنعتی قم با وجود مشکلات اقتصادی و شرایط دشوار، برای حفظ تولید و اشتغال کارگران تلاش کرده‌اند و حمایت دستگاه‌های مسئول از استمرار فعالیت آن‌ها ضروری است.

در این بازدید که با حضور دادستان عمومی و انقلاب قم، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی قم انجام شد، ظرفیت‌ها و مشکلات سه واحد فعال در حوزه صنایع نساجی و غذایی بررسی شد.

منبع: روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم