تیم پرسپولیس در نخستین دیدار دوستانه خود با هدایت مهدی تارتار موفق شد تیم شهدای رزکان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین دیدار دوستانه خود با هدایت مهدی تارتار موفق شد تیم شهدای رزکان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد. محمد عمری، مهدی تیکدری و محمدرضا میرشفیعیان گلزنان این بازی بودند.

نکته جالب اینکه محمد عمری روی پاس گل مهدی تیکدری موفق به گلزنی شد و تیکدری نیز در روز تولدش اولین گل خود با پیراهن پرسپولیس را به ثمر رساند.

در ترکیب اصلی سرخ‌ها، خریدهای جدیدی مانند ابوالفضل جلالی، مجید عیدی و مهدی تیکدری حضور داشتند. همچنین پیام نیازمند، حسین کنعانی و امیرحسین محمودی نیز از ابتدا به میدان رفتند.

در نیمه دوم، کادر فنی فرصت بازی را به بازیکنان جوان و امید باشگاه داد و محمدرضا میرشفیعیان با شوتی از داخل محوطه جریمه گل سوم را به ثمر رساند.

تیوی بیفوما به دلیل مصدومیت غایب بود و دنیل گرا و ایگور سرگیف نیز تمرینات پیش‌فصل خود را آغاز کردند.

تیم پرسپولیس در صورت دریافت مجوز شورای برون‌مرزی وزارت ورزش، روز جمعه برای برپایی اردوی آماده‌سازی راهی ارزروم ترکیه خواهد شد.