تیم پرسپولیس در نخستین دیدار دوستانه خود با هدایت مهدی تارتار موفق شد تیم شهدای رزکان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین دیدار دوستانه خود با هدایت مهدی تارتار موفق شد تیم شهدای رزکان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد. محمد عمری، مهدی تیکدری و محمدرضا میرشفیعیان گلزنان این بازی بودند. 

نکته جالب اینکه محمد عمری روی پاس گل مهدی تیکدری موفق به گلزنی شد و تیکدری نیز در روز تولدش اولین گل خود با پیراهن پرسپولیس را به ثمر رساند.

در ترکیب اصلی سرخ‌ها، خریدهای جدیدی مانند ابوالفضل جلالی، مجید عیدی و مهدی تیکدری حضور داشتند. همچنین پیام نیازمند، حسین کنعانی و امیرحسین محمودی نیز از ابتدا به میدان رفتند.

در نیمه دوم، کادر فنی فرصت بازی را به بازیکنان جوان و امید باشگاه داد و محمدرضا میرشفیعیان با شوتی از داخل محوطه جریمه گل سوم را به ثمر رساند.

تیوی  بیفوما به دلیل مصدومیت غایب بود و دنیل گرا و ایگور سرگیف نیز تمرینات پیش‌فصل خود را آغاز کردند.

تیم پرسپولیس در صورت دریافت مجوز شورای برون‌مرزی وزارت ورزش، روز جمعه برای برپایی اردوی آماده‌سازی راهی ارزروم ترکیه خواهد شد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، بازی دوستانه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۲۳ تير ۱۴۰۵
لااقل با قشقایی بازی می‌کردید تا معلوم شود چکاره هست تارتار
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۸ ۲۳ تير ۱۴۰۵
هنر کرده
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۰
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