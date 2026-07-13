باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مرکز مشترک اطلاعات دریایی (JMIC) به رهبری نیروی دریایی ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که نیرو‌های آمریکایی در تاریخ ۱۴ ژوئیه، ساعت ۲۰:۰۰ به‌وقت گرینویچ (۳:۰۰ بعد از ظهر به‌وقت شرقی)، محاصره دریایی بنادر و کشتی‌های ایران را اجرا خواهند کرد.

در این بیانیه آمده است: «بدین‌وسیله به تمام کشتی‌های بی‌طرف هشدار داده می‌شود و تا زمان شروع اجرا، فرصت خروج از منطقه محاصره را دارند. این محاصره، تمام خط ساحلی ایران از جمله بنادر و پایانه‌های نفتی ایران را در بر می‌گیرد و بدون توجه به پرچم، شامل تمام تردد کشتی‌ها می‌شود.»

ارتش آمریکا همچنین خلیج فارس، دریای عمان، دریای عرب شمالی و تنگه هرمز را در این محاصره فهرست کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر اعلام کرد که واشنگتن محاصره دریایی ایران را بازگرداند و آمریکا را «نگهبان» تنگه هرمز معرفی کرد.

منبع: الجزیره