باشگاه خبرنگاران جوان -سید مجید طاهری، با اشاره به وضعیت مصرف برق در هفتههای اخیر گفت: با وجود تغییرات اقلیمی و افزایش دمای هوا، به دلیل همکاری مناسب مردم در مدیریت مصرف، تا ۲۰ تیر هیچگونه خاموشی در بخش خانگی اعمال نشد.
معاون بهرهبرداری شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: محدودیت تأمین برق در بخش صنعت از ابتدای خرداد با اعمال یک روز خاموشی در هفته آغاز شد، اما با افزایش فشار بر شبکه سراسری، این محدودیت به دو روز در هفته افزایش یافت.
طاهری با اشاره به آغاز خاموشیها در استان گفت: از روز شنبه ۲۰ تیرماه و همزمان با افزایش دمای هوا در سراسر کشور، میزان مصرف برق به شکل نامتعارفی افزایش پیدا کرد. این شرایط موجب افزایش فاصله میان تولید و مصرف برق شد و برای حفظ پایداری شبکه، ناچار به اجرای برنامههای مدیریت بار و اعمال خاموشیهای برنامهریزیشده در بخش خانگی شدیم.
معاون بهرهبرداری شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه اطلاعرسانی برنامه خاموشیها بهصورت مستمر انجام میشود، گفت: مشترکان میتوانند زمانبندی خاموشیهای خود را از طریق سایت شرکت توزیع نیروی برق، نرم افزار برق من و همچنین بازوی برق من در نرم افزار بله مشاهده کنند.
طاهری در این خصوص افزود: خاموشیها بر اساس برنامه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب و در بازههای زمانی دو ساعته اجرا میشود.
وی همچنین به ضرورت مدیریت مصرف برق در دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: بر اساس ابلاغ شرکت توزیع نیروی برق، تمامی ادارات موظف هستند در ساعات کاری حداقل ۳۰ درصد و در ساعات غیراداری حداقل ۷۰ درصد از مصرف برق خود را کاهش دهند.
طاهری گفت: برخی دستگاههای اجرایی از جمله ادارهکل راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان این الگوی مدیریت مصرف را بهخوبی رعایت کردهاند و انتظار میرود سایر دستگاهها نیز با اجرای دقیق این دستورالعمل، در حفظ پایداری شبکه برق همکاری لازم را داشته باشند.