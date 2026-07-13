پیگیری‌ها در استان فارس حاکی از این است که اخبار منتشر شده در خصوص حمله دشمن آمریکایی به شهرستان لار حقیقت ندارد و تکذیب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - منابع محلی از شنیده شدن صدای چند انفجار از بندرعباس خبر می دهند. این در حالی است که به گفته منابع محلی حملات موشکی و هوایی به مناطقی از لارک و کنارک هدف حمله دشمن بوده است به طوری که گزارش از ۴ انفجار سنگین در کنارک حکایت دارد.

همزمان پدافند هوایی در بندر عباس نیز فعال شده است.

براساس این گزارش ، نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی در آماده‌باش کامل هستند و از مردم عزیز استان خوزستان درخواست می‌شود برای اطلاع از اخبار صحیح، تنها به رسانه‌های رسمی و معتبر توجه کنند و از توجه به شایعات در فضای مجازی پرهیز نمایند.

تکذیب خبر انفجار در لار و سیریک

پیگیری‌ها در استان فارس حاکی از این است که اخبار منتشر شده در خصوص حمله دشمن آمریکایی به شهرستان لار حقیقت ندارد و تکذیب می‌شود.

استانداری هرمزگان هم اعلام کرد: تا این لحظه در شهرستان سیریک هم برخوردی نداشته‌ایم.

منبع تسنیم

برچسب ها: انفجار ، جنگ تحمیلی
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