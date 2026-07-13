باشگاه خبرنگاران جوان - حسن مرادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش با اشاره به آغاز عملیات مبارزه با آفت کنه گردآلود خرما در نخلستان‌های این شهرستان، اظهار کرد: برآورد می‌شود امسال ۸۰۰ هکتار از نخیلات گراش تحت پوشش عملیات سم‌پاشی قرار گیرد.

او ادامه داد: عملیات کنترل کنه گردآلود خرما به منظور پیشگیری از خسارت به محصول و حفظ کیفیت تولید، از اوایل خردادماه آغاز شده و تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش با تأکید بر اهمیت مبارزه به‌موقع با این آفت، گفت: کنه گردآلود یکی از مهم‌ترین آفات نخیلات است که در صورت عدم کنترل، خسارت قابل‌توجهی به محصول وارد می‌کند.

او تصریح کرد: این آفت با تغذیه از شیره میوه، موجب کاهش وزن، افت کیفیت و در موارد طغیان، نابودی بخش قابل توجهی از محصول خرما می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش، ایجاد لایه‌ای از تار روی میوه، تجمع گرد و غبار بر روی خوشه‌ها و کاهش مرغوبیت خرما را از مهم‌ترین نشانه‌های آلودگی به این آفت دانست.

او از باغداران درخواست کرد ضمن بازدید مستمر از نخلستان‌ها، توصیه‌های کارشناسان حفظ نباتات را در زمان مناسب اجرا کنند.

مرادی اضافه کرد: شهرستان گراش با دارا بودن یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار نخیلات آبی و دیم و تولید سالانه حدود ۱۰ هزار تن خرما و رطب یکی از مناطق تولیدکننده خرما در جنوب استان فارس به شمار می‌رود و اجرای به‌موقع برنامه‌های مدیریت آفات، نقش مؤثری در حفظ کمیت و کیفیت این محصول اقتصادی و افزایش درآمد نخلداران دارد.

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی گراش