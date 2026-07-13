افزایش پروازها ایران و تاجیکستان در دستور کار قرار گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و شایسته سعید مرادزاده معاون وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان در چارچوب پیگیری توافقات حاصل از سفر رئیس‌جمهور تاجیکستان به تهران انجام شد. طرفین در این نشست، آخرین وضعیت همکاری‌های دوجانبه را بررسی و درباره راهکارهای تقویت همکاری‌ها در بخش حمل‌ونقل و ترانزیت کالا، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و ارتقای اتصال منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.

در ادامه، ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های لجستیکی، توسعه ترانزیت و استفاده از ظرفیت بنادر جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر تسریع در اجرای توافقات مشترک و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود در مسیر توسعه مناسبات حمل‌ونقلی تأکید کردند.

همچنین راهکارهای توسعه همکاری در حوزه کریدورهای ترانزیتی، تسهیل جابه‌جایی کالا، ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد بسترهای لازم برای افزایش مبادلات تجاری و ترانزیتی میان کشورهای منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دو طرف همچنین بر استمرار رایزنی‌ها و برگزاری نشست‌های مشترک در سطوح مختلف، به‌ویژه در سطح وزیران، به‌منظور پیگیری توافقات و توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت تأکید کردند.

توسعه همکاری‌های حمل‌ونقل هوایی، افزایش پروازها میان شهرهای دو کشور، تبادل تجربیات فنی و همچنین گسترش همکاری‌های ریلی، افزایش ظرفیت حمل‌ونقل بار و بررسی مسیرهای جدید ریلی از دیگر محورهای مورد بحث در این دیدار بود.

در ابتدای این دیدار، شایسته سعید مرادزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان ضمن ابراز همدردی با جمهوری اسلامی ایران، مراتب تسلیت و همبستگی کشورش را اعلام و از ایستادگی و مقاومت ملت ایران قدردانی کرد.