باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، روز دوشنبه اعلام کرد که فرانسه به اوکراین اجازه خواهد داد تا موشکهای کروز، بمبهای هدایتشونده دقیق و موشکهای رهگیر پدافند هوایی ساخت فرانسه را تولید کند، پس از آنکه کییف سامانههای پدافند هوایی نسل جدید فرانسوی-ایتالیایی و جنگندههای رافال را سفارش داد.
مکرون در کنفرانس خبری پس از نشست حدود ۲۵ رهبر در پاریس گفت: «امروز بعد از ظهر، من و رئیسجمهور [ولودیمیر] زلنسکی بر سر نقشه راهی بین دو کشورمان به توافق رسیدیم که آنچه را در مورد همکاری دفاعی دوجانبه ما در نوامبر گذشته به طور کلی توافق شده بود، اجرایی میکند.»
این اعلامیه مکرون اولین باری است که فرانسه با تولید تحت لیسانس برای اوکراین موافقت میکند، اقدامی که به کییف امکان میدهد در زمانی که روسیه حملات خود را به این کشور تشدید میکند، ذخایر خود را افزایش دهد.
این تولید حول بمبهای هوابهزمین هدایتشونده دقیق AASM، موشکهای رهگیر پدافند هوایی آستر و موشکهای کروز دوربرد هوابهزمین اسکالپ متمرکز است که بریتانیا نیز آن را تولید میکند.
مکرون گفت که سامانههای راداری نیز به اوکراین واگذار میشود. او گفت که زلنسکی همچنین سفارش تحویل سامانههای پدافند هوایی نسل جدید SAMP-T را داده است که پس از تحویل نسخه قدیمی و یک محموله موشک انجام خواهد شد.
مکرون گفت که ۱۶ فروند جنگنده رافال نیز با هدف عملیات در آسمان اوکراین تا سال ۲۰۲۸-۲۰۲۹ تحویل داده خواهد شد.
مکرون همچنین گفت که متحدان اوکراین توافق کردهاند که رزمایشهای نظامی را در کشورهای همسایه اوکراین به عنوان بخشی از برنامهای برای یک نیروی چندملیتی که پس از برقراری آتشبس با روسیه مستقر خواهد شد، آغاز کنند.