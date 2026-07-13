وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفیر جمهوری خلق چین بر اراده ایران در توسعه روابط پایدار و راهبردی بین دو کشور ایران و چین تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان عصر امروز در دیدار با زونگ پی وو سفیر جمهوری خلق چین ضمن تاکید بر توسعه و تحکیم روابط راهبردی بین ایران و چین از حمایت‌های این کشور به ویژه در جریان تجاوزات دشمنان به ایران قدردانی و پیشنهاد چهار ماده‌ای رییس جمهور خلق چین برای بازگشت آرامش و ثبات به منطقه را سازنده توصیف کرد. 

توسعه روابط اقتصادی و تجاری و ایجاد تمهیدات لازم برای برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور تا پایان سالجاری از موضوعاتی بود که در این نشست دو طرف بر اجرای آن تاکید کردند و مقرر شد کارشناسان دو کشور اقدامات لازم در این زمینه را بعمل آورند.

منبع: شادا

برچسب ها: وزیر اقتصاد ، چین
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