مدیرکل تشریفات دفتر رهبر معظم انقلاب گفت: حضور میلیونی مردم در آیین تشییع رهبر شهید، پیام روشنی از تکریم مقام شهید و تجدید بیعت با رهبر جدید انقلاب بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین سید مظاهر حسینی، مدیرکل تشریفات دفتر رهبر معظم انقلاب، شامگاه دوشنبه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی که در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد، با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین‌های وداع و تشییع، اظهار کرد: شکوه مراسم‌های برگزارشده در تهران، قم، مشهد و عتبات عالیات، جلوه‌ای کم‌نظیر از ارادت و وفاداری اقشار مختلف مردم، احزاب و اقوام به رهبر شهید بود؛ حضوری که با وجود گستردگی و برخی کاستی‌های طبیعی در اجرا، در تاریخ ماندگار خواهد شد.

او با بیان اینکه مراسم تشییع در عراق نیز با استقبال گسترده مردم، علما، مراجع و مسئولان همراه بود، افزود: تصاویر ثبت‌شده از حضور میلیونی مردم در نجف و کربلا، نشان‌دهنده احترام و محبت عمیق ملت عراق به این شخصیت برجسته بود.

مدیرکل تشریفات دفتر رهبر معظم انقلاب، تشییع باشکوه رهبر شهید را نماد بصیرت و آمادگی ملت ایران دانست و گفت: این حضور میلیونی، دو پیام روشن داشت؛ نخست تکریم مقام والای رهبر شهید و دوم تجدید بیعت با رهبر جدید انقلاب. این حضور نشان داد مردم با استقامت و ایمان، آماده ایستادگی و فداکاری در مسیر آرمان‌های انقلاب هستند.

حسینی با اشاره به بازتاب گسترده این مراسم در جهان، اظهار کرد: شهادت برای انسان‌هایی که در مسیر الهی گام برداشته‌اند، پایان نیست، بلکه آغاز حیات جاودانه و سرشار از برکت است. رهبر شهید نیز با ایستادگی، تدبیر، شجاعت و مقاومت، عزت و اقتدار ایران را به نمایش گذاشت و شهادت، درخشان‌ترین برگ از کارنامه خدمت او شد.

او همچنین با اشاره به پویش «جان‌فدا» گفت: پیش از شکل‌گیری سازوکار‌های این پویش، رهبر شهید با تقدیم جان خود، نخستین جان‌فدای راه اسلام و ایران شد.

مدیرکل تشریفات دفتر رهبر معظم انقلاب با قدردانی از حضور گسترده مردم، مسئولان و علما در آیین‌های تشییع، این همراهی را ادامه همان روحیه ایثار و فداکاری دانست که شهدا برای اعتلای اسلام و ایران از خود به یادگار گذاشته‌اند.

نگاه پدرانه رهبر شهید به همه اقشار جامعه

حسینی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید، توجه ویژه ایشان به همه اقشار جامعه، اقوام، مذاهب و پیروان ادیان الهی را از برجسته‌ترین ویژگی‌های ایشان عنوان کرد و گفت: رهبر شهید با نگاهی پدرانه به شیعیان، اهل سنت، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و همه اقشار جامعه می‌نگریست و همین نگاه، جایگاهی والا برای ایشان نزد خداوند متعال رقم زد.

او افزود: شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در تمام دوران مسئولیت خود با دقت، دغدغه‌مندی و حساسیت مسائل کشور را دنبال می‌کرد و همواره برای رفع مشکلات مردم تلاش داشت.

حسینی با اشاره به علاقه ویژه رهبر شهید به خانواده‌های معظم شهدا اظهار کرد: ایشان هنگام دیدار با خانواده‌های شهدا و یادآوری نام شهیدان، با چشمانی اشکبار از خداوند طلب شهادت می‌کردند و همواره آرزوی رسیدن به این مقام را داشتند.

او با تأکید بر اینکه شهادت، نتیجه معرفت عمیق و عالی‌ترین مرتبه بندگی خداوند است، گفت: رهبر شهید بدون ادعا به این مقام رفیع دست یافت و الگویی ماندگار از اخلاص و تقرب الهی را برای جهانیان به یادگار گذاشت.

مقاومت، میراث ماندگار رهبر شهید

مدیرکل تشریفات دفتر رهبر معظم انقلاب با اشاره به جایگاه مقاومت در اندیشه رهبر شهید گفت: هرچند ملت ایران از فقدان این پدر بزرگوار اندوهگین است، اما خداوند در پرتو این حادثه، برکات و استحکام بیشتری به نظام اسلامی و ملت ایران عطا کرد.

او با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مردم غزه و فلسطین افزود: مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم، ریشه در ایمان دارد و تجربه ملت‌های مقاوم، درس بزرگی برای همه آزادی‌خواهان جهان است.

حسینی تصریح کرد: خدمات شهدا هرگز با گذشت زمان فراموش نمی‌شود، بلکه آثار و برکات آن روزبه‌روز بیشتر نمایان خواهد شد؛ همان‌گونه که فرهنگ عاشورا پس از قرن‌ها همچنان زنده و الهام‌بخش باقی مانده است.

او تأکید کرد: ملت ایران با حفظ وحدت، بصیرت و استقامت، راه رهبر شهید را تا تحقق آرمان‌های انقلاب و ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) ادامه خواهد داد.

تأکید بر حکمت الهی، ایمان و وحدت

مدیرکل تشریفات دفتر رهبر معظم انقلاب در ادامه سخنان خود با تبیین مفهوم حکمت الهی اظهار کرد: همه حوادث عالم در چارچوب حکمت خداوند رقم می‌خورد و انسان‌ها در میدان امتحان الهی قرار دارند تا مسیر حق را انتخاب کنند.

او با اشاره به واقعه عاشورا، شرایط امروز را عرصه‌ای برای انتخاب میان جبهه حق و باطل دانست و گفت: خانواده‌های شهدا نیز همچون خاندان سیدالشهدا (ع)، با صبر و افتخار در مسیر حق ایستاده‌اند.

حسینی با تأکید بر ضرورت حفظ ایمان در برابر توطئه‌های دشمن افزود: دشمن بیش از هر چیز ایمان مردم را هدف قرار داده است؛ از این رو جامعه باید با توکل، تلاش، هوشیاری و استقامت، از گرفتار شدن در دام تفرقه و ناامیدی جلوگیری کند.

او خاطرنشان کرد: خداوند هرگاه نعمتی را از انسان می‌گیرد، نعمتی بزرگ‌تر جایگزین آن می‌کند و امروز نیز خون رهبر شهید، پیام‌های دین، جهاد، آزادگی، عزت و شرافت را برای ملت ایران جاودانه ساخته است.

مدیرکل تشریفات دفتر رهبر معظم انقلاب با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف میان مردم، بر ضرورت حفظ وحدت ملی تأکید کرد و گفت: دشمن همواره در پی ایجاد تفرقه است، اما ملت ایران باید با همدلی، انسجام و قدردانی از نعمت‌های الهی، این توطئه‌ها را خنثی کند.

او در پایان با اشاره به استمرار دشمنی‌ها علیه جمهوری اسلامی اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر وحدت ملی تأکید داشتند و امروز نیز رهبر معظم انقلاب همین مسیر را دنبال می‌کنند. تا زمانی که ملت ایران بر آرمان‌های اسلام و انقلاب پایبند باشد، دشمنی‌ها ادامه خواهد داشت؛ از این رو باید با همان روحیه ایستادگی و مقاومت، راه شهدا را ادامه داد و از آرمان‌های انقلاب عقب‌نشینی نکرد.