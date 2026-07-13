رئیس پلیس راه استان قم از توقیف وانت پیکان با بارنامتعارف در محور دلیجان به قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ روح الله شاکری، رئیس پلیس راه استان قم با اشاره به توقیف وانت پیکان با بار نامتعارف گفت: این وانت که حجم بار آن به طرز خطرناکی از ابعاد استاندارد وسیله نقلیه فراتر رفته بود، در حال تردد در محور دلیجان به قم مشاهده شد.

وی افزود: مأموران پلیس راه مستقر در این محور، بلافاصله با تشخیص ناایمن بودن وضعیت بار و احتمال سقوط آن، دستور توقف خودرو را صادر کردند.

سرهنگ شاکری گفت:وانت مذکور تا رعایت کامل اصول ایمنی و استانداردهای حمل بار، در توقف‌گاه باقی خواهد ماند.

منبع:پلیس راه استان قم