رئیس پلیس راه استان قم از توقیف وانت پیکان با بارنامتعارف در محور دلیجان به قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  -سرهنگ روح الله شاکری، رئیس پلیس راه استان قم با اشاره به  توقیف وانت پیکان با بار نامتعارف گفت:  این وانت که حجم بار آن به طرز خطرناکی از ابعاد استاندارد وسیله نقلیه فراتر رفته بود، در حال تردد در محور دلیجان به قم مشاهده شد.

وی افزود: مأموران پلیس راه مستقر در این محور، بلافاصله با تشخیص ناایمن بودن وضعیت بار و احتمال سقوط آن، دستور توقف خودرو را صادر کردند.  

سرهنگ شاکری گفت:وانت مذکور تا رعایت کامل اصول ایمنی و استانداردهای حمل بار، در توقف‌گاه باقی خواهد ماند.

توقیف وانت پیکان با بار نامتعارف در محور دلیجان به قم +عکس

منبع:پلیس راه استان قم

برچسب ها: پلیس راه ، توقیف خودرو
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