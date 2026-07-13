باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله یمن، از انجام حملات چندگانه با موشک‌های بالستیک و پهپاد به فرودگاه بین‌المللی ابها در عربستان خبر داد و تأکید کرد که این عملیات در پاسخ به تجاوز عربستان به فرودگاه صنعا صورت گرفته و با موفقیت کامل به اهداف خود دست یافته است.

به گزارش المسیره، سریع تصریح کرد که عربستان با چندین حمله هوایی، فرودگاه صنعا را هدف قرار داد تا این پایگاه را به روی پروازهای بشردوستانه که بیماران و افراد نیازمند را جابه‌جا می‌کرد، ببندد. او همچنین توضیح داد که نیروهای انصارالله با جنگنده‌های عربستان درگیر شده و با این تجاوز مقابله کرده‌اند.

سخنگوی انصارالله تأکید کرد که عربستان با این تصمیم نسنجیده و حمله ظالمانه به فرودگاه صنعا، مسئولیت کامل پیامدهای وخیم آن را بر عهده خواهد داشت. وی افزود که این حمله در واقع به نفع دشمن صهیونیستی و آمریکایی انجام شده و پیامدهای سنگینی برای ریاض در پی خواهد داشت.

سریع بر تداوم موضع حق‌طلبانه انصارالله در مقابله با تجاوز و رفع محاصره ناعادلانه علیه یمن تأکید کرد و به تمامی شرکت‌های هواپیمایی هشدار داد که از حریم هوایی عربستان عبور نکنند و هشدارهای انصارالله را تا زمان لغو محاصره فرودگاه صنعا جدی بگیرند.

وی در پایان از جمهوری اسلامی ایران به دلیل کمک‌های مؤثر در رفع محاصره فرودگاه صنعا و انجام پروازهای بشردوستانه به مقصد و مبدأ این فرودگاه، قدردانی کرد.

منبع: المسیره