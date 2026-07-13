باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کنستانتینوس کومبوس وزیر امور خارجه قبرس، به صورت تلفنی گفتوگو کردند.
در این تماس تلفنی، درباره تحولات منطقه گفتوگو و تبادل نظر شد.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران، ناامنی تحمیلی بر منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دانست و تصریح کرد: اقدامات مجرمانه و تحریکآمیز آمریکا در تنگه هرمز نه تنها صلح و امنیت منطقه را در معرض خطر قرار داده بلکه موجب اخلال بیسابقه در کشتیرانی تجاری در این منطقه شده است و جامعه جهانی میبایست این کشور را در این خصوص پاسخگو کند.
وزیر امور خارجه قبرس با اشاره به اهتمام این کشور نسبت به صلح و امنیت منطقه، بر ضرورت استفاده از مسیرهای دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنشها تأکید کرد.