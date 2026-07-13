باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز اعلام کرد: ساعت ۲۲:۱۰ دقیقه امشب، با اعلام وقوع حریق در ارتفاعات منطقه «قناعت‌پیشه»، بلافاصله تیم‌های عملیاتی و اطفای حریق سازمان آتش‌نشانی شیراز به محل حادثه اعزام شدند.

در این عملیات امدادی، آتش‌نشانان از ایستگاه‌های شماره ۷، ۹، ۱۲، ۲۱ و ۳ به‌منظور مهار سریع شعله‌های آتش و جلوگیری از گسترش آن به مناطق مجاور، به موقعیت اعزام شده و هم‌اکنون در حال انجام عملیات اطفایی و پیشگیرانه هستند.

روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز ضمن تأکید بر تلاش بی‌وقفه نیرو‌های عملیاتی برای مهار کامل این حریق، از تمامی شهروندان درخواست می‌کند اخبار و اطلاعات دقیق و تکمیلی در خصوص این حادثه را صرفاً از طریق رسانه های رسمی دنبال کنند.

اخبار تکمیلی و جزئیات بیشتر این عملیات، متعاقباً پس از پایان مأموریت و بررسی کارشناسان، از طریق همین رسانه به اطلاع عموم خواهد رسید.