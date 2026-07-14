باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا بهرامی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر قم گفت:در پی اعلام این حادثه از سوی نیروی انتظامی از طریق سامانه ۱۱۲، ساعت ۱۹:۴۸ امشب، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) هلال‌احمر استان بلافاصله وارد مدار شد.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی شامل گروه واکنش سریع، تیم جست‌و‌جو و نجات در حوادث (آنست) به همراه سگ‌های زنده‌یاب و تجهیزات پیشرفته آواربرداری، بدون فوت وقت به محل حادثه اعزام شدند و با هماهنگی نیرو‌های آتش‌نشانی، عملیات جست‌و‌جو و آواربرداری را آغاز کردند.

مدیرعامل هلال‌احمر قم ادامه داد: در جریان این عملیات، پیکر یک فرد جان‌باخته از زیر آوار خارج و برای انجام مراحل قانونی به عوامل مربوطه تحویل داده شد.

بهرامی خاطرنشان کرد: عملیات امداد و نجات در این حادثه ساعت ۲۱:۵۱ با موفقیت به پایان رسید و تیم‌های عملیاتی پس از اطمینان از ایمنی محل، منطقه را ترک کردند.

منبع: روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر قم