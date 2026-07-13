نمایندگان مجلس در جلسه امشب سازوکاری را برای برگزاری جلسات علنی در شرایط اضطراری تعیین کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه علنی مجلس امشب (دوشنبه ۲۲ تیر) با حضور ۲۵۹ نفر از نمایندگان به ریاست حمیدرضا حاج بابایی نائب رئیس مجلس در بهارستان برگزار شد.

در این جلسه کلیات طرح اصلاح ماده یک آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به منظور ایجاد امکان و ظرفیت تشکیل صحن مجلس در فضای مجازی در شرایط اضطرار، با ۲۱۱ موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

سپس نمایندگان وارد بررسی جزئیات این طرح شد که با ۲۱۰ رای موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در مجلس، به تصویب رسید.

طبق مصوبه مجلس، در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیئت رئیسه مجلس حضور نمایندگان و برگزاری جلسات صحن مجلس در بهارستان امکان‌پذیر نباشد، جلسه صحن با اطلاع رسانی به نمایندگان در محل دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل می‌شود.