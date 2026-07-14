باشگاه خبرنگاران جوان- سید بابک امینی گفت: با مراجعه به خیر و تشریح برنامه‌ها و اقدامات ارزنده این نهاد مقدس در زمینه خدمات رسانی و بالاخص طرح ویژه قرض ماندگار با هدف تبیین فرهنگ اسلامی قرض الحسنه، یکی از خیرین این شهرستان که نخواست نامش برده شود؛ در یک اقدام خداپسندانه مبلغ یک میلیارد تومان وجه نقد به حساب کمیته امداد امام خمینی ره شهرستان بانه نزد صندوق قرض الحسنه امداد ولایت این شهرستان جهت اعطای وام قرض الحسنه به نیازمندان این شهرستان واریز نمود.

قرض ماندگار یکی از طرح‌های موفق صندوق قرض الحسنه امداد ولایت زیر نظر کمیته امداد می‌باشد که به موجب آن، خیرین گرامی می‌توانند در راستای ترویج فرهنگ قرض الحسنه و با قصد کمک در زمینه پرداخت تسهیلات به نیازمندان، مبلغ مورد نظر را بصورت بلاعوض در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دهند تا علاوه بر اجر دنیوی و اُخروی، مبلغ مذکور مادام العمر در چرخه پرداخت تسهیلات به نیازمندان قرار می‌گیرد.

منبع: کمیته امداد کردستان