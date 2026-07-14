فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) مدعی شد بیش از ۵۰ هزار پرسنل نظامی آمریکا در حال حاضر در سراسر خاورمیانه مستقر هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، تعداد نیرو‌های آمریکایی که در حال حاضر در خاورمیانه مستقر هستند، از ۵۰،۰۰۰ نفر فراتر رفته است.

سنتکام در ایکس ادعا کرد: «بیش از ۵۰،۰۰۰ پرسنل نظامی آمریکا در حال حاضر در سراسر خاورمیانه مستقر هستند.»

به گزارش فرماندهی مرکزی ایالات متحده، ارتش آمریکا دور دیگری از حملات به خاک ایران را به پایان رسانده است که حدود پنج ساعت به طول انجامید.

سنتکام در ایکس ادعاکرد: «فرماندهی مرکزی آمریکا آخرین موج حملات به ایران را در ساعت ۱۰:۱۵ شب به‌وقت شرقی در ۱۳ ژوئیه (۵ صبح به وقت تهران) به پایان رساند. در طول مأموریت پنج ساعته، نیرو‌های آمریکایی اهداف نظامی را در سراسر ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابوموسی و بندرعباس مورد اصابت قرار دادند.»

منبع: تاس

برچسب ها: نیروهای سنتکام ، ارتش آمریکا ، جنگ خاورمیانه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۲۳ تير ۱۴۰۵
کجا هستن؟؟ بیائید تک تیراندازی آموزش بدین بریم تک نکشونو سقط کنیم
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