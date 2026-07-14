ترامپ با تمجید از ثبت امضای خود روی اسکناس ۱۰۰ دلاری، این اتفاق را افتخاری بزرگ خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که مفتخر است امضای خود را روی اسکناس صد دلاری ثبت کند.
ترامپ در مصاحبهای با نیوزمکس گفت: «وقتی اسم شما روی چیزهایی مثل این ظاهر میشود، همیشه مایه افتخار است.» او همچنین به اسکناس دلار نقرهای که تصویر او روی آن نقش بسته بود اشاره کرد.
ترامپ ادعا کرد: «همه این افتخارات فوقالعاده هستند. من هرگز به دنبال آنها نبودم. باور کنید یا نه. اکثر مردم فکر میکنند که من به دنبال آنها میدوم، اما اینطور نیست.»
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پیش از این در مصاحبه با فاکس نیوز از طرحهایی برای چاپ تصویر ترامپ روی سکه خبر داده بود.
منبع: آر تی