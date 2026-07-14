ترامپ با تمجید از ثبت امضای خود روی اسکناس ۱۰۰ دلاری، این اتفاق را افتخاری بزرگ خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که مفتخر است امضای خود را روی اسکناس صد دلاری ثبت کند.

ترامپ در مصاحبه‌ای با نیوزمکس گفت: «وقتی اسم شما روی چیزهایی مثل این ظاهر می‌شود، همیشه مایه افتخار است.» او همچنین به اسکناس دلار نقره‌ای که تصویر او روی آن نقش بسته بود اشاره کرد.

ترامپ ادعا کرد: «همه این افتخارات فوق‌العاده هستند. من هرگز به دنبال آنها نبودم. باور کنید یا نه. اکثر مردم فکر می‌کنند که من به دنبال آنها می‌دوم، اما اینطور نیست.»

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پیش از این در مصاحبه با فاکس نیوز از طرح‌هایی برای چاپ تصویر ترامپ روی سکه خبر داده بود.

منبع: آر تی

برچسب ها: صد دلاری ، دونالد ترامپ ، فدرال رزرو
خبرهای مرتبط
ترامپ مدعی برقراری دوباره محاصره دریایی ایران شد
آفتاب‌پرست واشنگتن؛ مردی که همیشه رنگ قدرت را گرفت
از «دستورکار آزادی» تا آتش هرمز؛ شکست رؤیای مهندسی خاورمیانه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۲۳ تير ۱۴۰۵
دلار = پول شیطان رجیم
۱
۳
پاسخ دادن
ادعای ترامپ درباره احتمال گسترش حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران
آمریکا مدعی حمله به یک نفتکش در مسیر بنادر ایران شد
ونس به تضعیف جایگاه رژیم صهیونیستی در افکار عمومی آمریکا اذعان کرد
تحلیل اندیشکده آمریکایی: بازسازی زرادخانه واشنگتن سال‌ها زمان می‌برد
لویدز لیست: تردد در تنگه هرمز «به شدت کاهش یافته است»
ترامپ تعرفه ۲۵ درصدی بر برزیل اعمال کرد
ترامپ از تعیین ضرب‌الاجل برای جنگ علیه ایران خودداری کرد
واکنش نخست‌وزیر عراق به حمله پهپادی به اربیل
آخرین اخبار
واکنش نخست‌وزیر عراق به حمله پهپادی به اربیل
ترامپ تعرفه ۲۵ درصدی بر برزیل اعمال کرد
لویدز لیست: تردد در تنگه هرمز «به شدت کاهش یافته است»
ترامپ از تعیین ضرب‌الاجل برای جنگ علیه ایران خودداری کرد
آمریکا مدعی حمله به یک نفتکش در مسیر بنادر ایران شد
ونس به تضعیف جایگاه رژیم صهیونیستی در افکار عمومی آمریکا اذعان کرد
ادعای ترامپ درباره احتمال گسترش حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران
تحلیل اندیشکده آمریکایی: بازسازی زرادخانه واشنگتن سال‌ها زمان می‌برد
موج گرمای شدید در هلند بیش از ۹۰۰ قربانی بر جای گذاشت
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
هشدار مسکو به اروپا: اعزام نیرو به اوکراین با پاسخ نظامی روبه‌رو می‌شود
وزیر خارجه سوریه وارد ریاض شد
ازسرگیری محاکمه فساد نتانیاهو
عقب‌نشینی اسرائیل از محدودیت فرود هواپیما‌های سوخت‌رسان آمریکا
تشدید تنش‌ها در خلیج فارس، آمریکا را از رسیدن اوکراین بازداشت
سازمان بین‌المللی دریانوردی: تنگه هرمز بسیار خطرناک است
روسیه بنادر اوکراین را هدف قرار داد
الزیدی هفته آینده به تهران سفر می‌کند
چین: رزمایش‌های نظامی تایوان «ترفندی توخالی» است
مرگ متخصص نظامی اسرائیل سه ماه پس از حمله موشکی ایران
۹ کشتی از ۱۱ کشتی عبوری از تنگه هرمز، مسیر ایران را انتخاب کردند
نتانیاهو به واشنگتن می‌رود
نمایندگان آمریکا کوبا را را غزه خاموش خواندند
آماده‌باش کامل نیرو‌های هسته‌ای دریایی روسیه
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
در اعتراض به جنگ با ایران؛ لایحه نظامی آمریکا در سنا متوقف شد
مرگ گراهام سرنوشت لایحه تحریم روسیه را در هاله‌ای از ابهام قرار داد
هرمز میدان آخر جنگ میان ایران و آمریکا