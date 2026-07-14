به گفته یک کارشناس آمریکایی قبل از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، تنگه هرمز یک موضوع حاکمیتی نبود و پس از آن به یک موضوع حاکمیتی تبدیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - الکس واتانکا، کارشناس ارشد مؤسسه خاورمیانه، می‌گوید آتش‌بس منعقدشده بین آمریکا و ایران در ۱۶ ژوئن همیشه «شکننده» بوده است.

واتانکا به الجزیره گفت: «و هر زمان که دو طرف قدرت‌نمایی می‌کنند، این اتفاق در اطراف تنگه هرمز رخ داده است، زیرا این اساساً برگ برنده ایران در حال حاضر است.»

در مورد آمریکا، این تحلیلگر استدلال کرد که به نظر می‌رسد ترامپ شرط بندی می‌کند که «اگر ایران به اندازه کافی تنبیه شود، این باعث می‌شود که نظر خود را تغییر داده و به مذاکرات بازگردد.»، اما این «یک قمار» است، او هشدار داد که این رویکرد می‌تواند به تشدید تنش منجر شود، زیرا ایران به طور مداوم نشان داده است که به جای امتیاز، با تلافی به فشار پاسخ خواهد داد.

واتانکا همچنین نسبت به چارچوب‌بندی اختلاف بر سر تنگه هرمز به عنوان یک موضوع حاکمیتی هشدار داد.

او گفت: «قبل از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، این موضوع حاکمیتی نبود و [برای ایران]به یک موضوع حاکمیتی تبدیل شد، صرفاً به این دلیل که این تنها کارت باقی‌مانده بود.»

او گفت: «به لطف» جنگ آمریکا و اسرائیل در امسال، تهران دریافت که اهرم فشار قابل‌توجهی در تنگه هرمز دارد، اهرمی که برای «بقیه منطقه، ناگفته نماند برای بقیه جهان» اهمیت دارد.

واتانکا در پایان گفت: «و من فکر می‌کنم تا زمانی که روند دیپلماتیک هنوز شانسی برای موفقیت دارد، به بازی کردن این کارت ادامه خواهند داد.»

منبع: الجزیره