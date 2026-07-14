باشگاه خبرنگاران جوان - فخرالدین کشاورز مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس از اجرای طرح مبارزه با علف‌های هرز و پاکسازی ۱۰۰ هکتار از اراضی لندساید و ایرساید فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز با هدف پیشگیری از حوادث احتمالی در فصل گرما خبر داد.

او گفت: بخش‌هایی از اراضی فرودگاه پس از بارش‌های بهاری با رشد علف‌های هرز و پوشش گیاهی مواجه شده بود که با افزایش دما و گرم شدن هوا، احتمال وقوع آتش‌سوزی در این مناطق افزایش می‌یابد.

کشاورز افزود: در این طرح، پاکسازی و جمع‌آوری بوته‌ها و گیاهان خشک در حاشیه باند‌های پروازی، تاکسی‌وی‌ها، سایت‌های کمک‌ناوبری، علائم پروازی و چراغ‌های باند انجام شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در محیط فرودگاهی اظهار کرد: حذف به‌موقع علف‌های هرز و کنترل پوشش گیاهی علاوه بر کاهش خطر آتش‌سوزی، از تجمع حیوانات و پرندگان در محدوده عملیاتی فرودگاه جلوگیری کرده و نقش مؤثری در کاهش خطرات در سطوح پروازی دارد.

کشاورز ادامه داد: عملیات پاکسازی این اراضی با استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی فرودگاه و توسط کارکنان حوزه فضای سبز در حال انجام است و تا پاکسازی کامل مناطق هدف ادامه خواهد داشت.

منبع: فرودگاه شیراز