تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران با پیروزی مقتدرانه ۳ بر صفر مقابل بحرین، مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا را با رکوردی بی‌نقص به پایان رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرحله مقدماتی رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ که از روز یکشنبه ۲۱ تیرماه به میزبانی کشور چین و در سالن ورزشی رودخانه وو‌یوان شهر هایکو آغاز شده است امروز با برگزاری هشت دیدار به پایان می‌رسد.

تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران از ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح امروز (سه‌شنبه ۲۳ تیر) در سومین و آخرین بازی خود در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها به مصاف بحرین رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

شاگردان عبدالرضا علیزاده در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۴ فاتح این میدان شدند تا به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله حذفی و جمع هشت تیم برتر مسابقات شوند.

بنیامین الفت، امیر محمد همتی، ابوالفضل پاشا امیری، آیدین چودار، امیر علی شمس و کامیاب عبداللهی فر ترکیب شروع کننده تیم ایران در این دیدار بود.

نیما پیری، میلاد سالاری توماج، پدرام حیدری صفت، سجاد اسدی، امیر رضا حسین زاده، علی شیخ زاده، آرش قهرمانی و علیرضا ولایی دیگر بازیکنان تیم ایران در این مسابقات هستند که با تشخیص سرمربی به میدان رفتند.

کامران شریفی به عنوان سرپرست، عبدالرضا علیزاده (سرمربی)، فرهاد قائمی، امین علی‌اکبری و سیامک عظیمی (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، علی برگ‌شادی (آنالیزور)، جواد پرویز (فیزیوتراپ) و مهدی فتحی (ماساژور) به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران را همراهی می‌کنند.

روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها استراحت دارند و مرحله یک چهارم نهایی مسابقات روز پنج شنبه ۲۵ تیرماه برگزار خواهد شد که حریف ایرانی یکی از دو تیم کره جنوبی یا ژاپن خواهد بود.

برچسب ها: والیبال ، تیم ملی والیبال
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۲۳ تير ۱۴۰۵
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