رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تصویب شورای اقتصاد با ورود شرکای جدید، توسعه میدان‌های نفتی چنگوله و کرخه خبر داد.

حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تصویب توسعه میدان‌های نفتی چنگوله و کرخه در شورای اقتصاد خبر داد و گفت با ورود شرکای جدید، اجرای این طرح‌ها به تصویب رسید.

 رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به مصوبات اخیر شورای اقتصاد اظهار کرد: موضوع توسعه میدان‌های نفتی چنگوله و کرخه امروز در شورای اقتصاد بررسی شد.

وی افزود: با ورود شرکای جدید به این پروژه‌ها، مصوبه لازم برای آغاز و اجرای طرح‌های توسعه‌ای این دو میدان نفتی در شورای اقتصاد به تصویب رسید.

پورمحمدی تأکید کرد: تصویب این طرح‌ها زمینه را برای تسریع در توسعه میدان‌های نفتی چنگوله و کرخه و بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری شرکای جدید فراهم می‌کند.

 

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برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، میدان نفتی
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