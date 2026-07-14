حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تصویب توسعه میدانهای نفتی چنگوله و کرخه در شورای اقتصاد خبر داد و گفت با ورود شرکای جدید، اجرای این طرحها به تصویب رسید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به مصوبات اخیر شورای اقتصاد اظهار کرد: موضوع توسعه میدانهای نفتی چنگوله و کرخه امروز در شورای اقتصاد بررسی شد.
وی افزود: با ورود شرکای جدید به این پروژهها، مصوبه لازم برای آغاز و اجرای طرحهای توسعهای این دو میدان نفتی در شورای اقتصاد به تصویب رسید.
پورمحمدی تأکید کرد: تصویب این طرحها زمینه را برای تسریع در توسعه میدانهای نفتی چنگوله و کرخه و بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاری شرکای جدید فراهم میکند.