ترکیب تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران برای بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص شد

باشگاه خبرتگاران جوان - ترکیب تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا نهایی شد.

مهدی احمد کهنی، مهدی الفتی سیاوش سیاهی، آرمان خدایی و محمدرضا حمیدی پنج ژیمناستی هستند که پیراهن تیم ملی را در این رقابت‌ها بر تن خواهند کرد.

پیش از این، مهدی احمد کهنی و مهدی الفتی با کسب مدال در مسابقات قهرمانی آسیا، حضور خود در بازی‌های آسیایی ناگویا را قطعی کرده بودند.

امروز و پس از برگزاری مسابقه انتخابی تیم ملی ژیمناستیک هنری، سیاوش سیاهی، آرمان خدایی و محمدرضا حمیدی نیز موفق شدند جواز حضور در ترکیب نهایی این تیم را به دست آورند.

مسابقه انتخابی تیم ملی ژیمناستیک هنری امروز با حضور ۲۲ ژیمناست در آکادمی ژیمناستیک سردار سلیمانی برگزار شد و در پایان، ترکیب نهایی تیم ملی ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص شد.

 

برچسب ها: فدراسیون ژیمناستیک ، وزارت ورزش و جوانان
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