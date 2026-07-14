باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - جعفر مردانی در نشست ستاد اربعین استان با قدردانی از حضور گسترده مردم چهارمحال و بختیاری در آیین تشییع و تدفین رهبر شهید، این حضور را نشانه پیوند عمیق مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی و سرمایهای بزرگ برای کشور دانست.
وی با بیان اینکه اربعین تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه بزرگترین اجتماع داوطلبانه جهان اسلام و یک ظرفیت تمدنی، فرهنگی، اجتماعی و راهبردی است، گفت: اربعین امسال با توجه به شرایط منطقه، اهمیت مضاعفی دارد و باید با برنامهریزی دقیق، هماهنگی بینبخشی و آمادگی کامل دستگاهها برگزار شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری بر اجرای کامل مصوبات ستاد اربعین تأکید کرد و افزود: فرمانداران، بخشداران، شهرداران و مسئولان کمیتههای تخصصی موظفند مصوبات را بهصورت میدانی پیگیری کنند تا هیچ خللی در روند خدمترسانی به زائران ایجاد نشود.
مردانی با اشاره به نقش مشارکتهای مردمی در برگزاری باشکوه اربعین تصریح کرد: همه ظرفیتهای استان از جمله دستگاههای اجرایی، هلالاحمر، اورژانس، نیروهای نظامی و انتظامی، موکبداران، خیرین، سازمانهای مردمنهاد، هیئتهای مذهبی و بخش خصوصی باید در کنار یکدیگر برای ارائه خدمات شایسته به زائران پای کار باشند.
وی همچنین از دولت، ملت، مرجعیت دینی، موکبداران و خادمان کشور عراق برای میزبانی از زائران حسینی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد اربعین امسال با امنیت، نظم، هماهنگی و رضایت کامل زائران برگزار شود.