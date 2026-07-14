مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس، به پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» پیوست و بر مشارکت عمومی در مدیریت مصرف برق تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حاشیه نخستین نشست مشاورین امور بانوان دستگاههای اجرایی استان در سال ۱۴۰۵ که با هدف تبیین چالشها، بررسی فعالیتهای حوزه زنان و خانواده و راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی برگزار شد، ذوالقدر، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس، رسماً به پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» پیوست.
ذوالقدر در این نشست با تأکید بر نقش کلیدی بانوان در مدیریت فضای خانه و جامعه، اظهار داشت: زنان به عنوان مدیران اصلی کانون خانواده، نقشی بیبدیل در نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه دارند. پویش ۲۵ درجه؛ قرار همدلی، فرصتی ارزشمند برای مشارکت آگاهانه در پایداری شبکه برق و حفظ سرمایههای ملی است.
گفتنی است پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» با هدف آگاهیبخشی به مشترکان نسبت به مدیریت دمای وسایل سرمایشی و کاهش فشار بر شبکه سراسری برق، در سطح استان فارس و بوشهر در حال اجراست و با پیوستن مسئولان ارشد استانی به این کمپین، گام مهمی در جهت جلب مشارکت عمومی برای پایداری شبکه برق برداشته شده است.
منبع: شرکت برق منطقهای فارس