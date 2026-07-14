باشگاه خبرنگاران جوان - چهاردهمین دوره مسابقات جام جهانی تیمی تکواندو، امروز (سهشنبه) با برگزاری رقابتهای بخش مردان در شهر چونچئون کرهجنوبی پیگیری شد و تیم ملی ایران با شکست در گام نخست، به شکلی غیرمنتظره از دور مسابقات کنار رفت.
ایران که پس از غیبت در دوره گذشته بار دیگر در این رقابتها حضور یافته بود، در نخستین دیدار خود با ترکیب امیرسینا بختیاری، امیررضا صادقیان و محمدحسین یزدانی به مصاف تایلند رفت. این رقابت با تساوی به اتمام رسید، اما به دلیل برتری تیم تایلند در استفاده از ضربات چرخشی، تیم کشورمان از صعود به مرحله بعد بازماند.
این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم ایران پیش از غیبت در دوره گذشته، در پنج حضور متوالی موفق به کسب عنوان قهرمانی شده بود و با شش قهرمانی، پرافتخارترین تیم تاریخ این مسابقات به شمار میرود.
رقابتهای جام جهانی تیمی تکواندو فردا با برگزاری مسابقات بخش بانوان ادامه خواهد یافت.