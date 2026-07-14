باشگاه خبرنگاران جوان - داوود قاسمی سخنگوی صنعت برق استان اصفهان شامگاه گذشته در جمع خبرنگاران به آغاز خاموشیهای بخش خانگی از ۲۰ تیرماه اشاره کرد گفت: برنامههای خاموشی اکنون در نرمافزار «برق من» و وبگاه شرکتهای توزیع برق در دسترس مردم قرار گرفته و مشترکان میتوانند با شناسه برق یا شماره موبایل ثبتشده، از زمانبندی خاموشی خود مطلع شوند.
وی افزود: برنامههای خاموشی در روزهای نخست با برخی چالشها همراه بود، اما اکنون برای یک هفته آینده در سامانههای اطلاعرسانی صنعت برق بارگذاری شده است و مردم میتوانند از طریق نرمافزار «برق من» یا بازوی این نرمافزار در پیامرسان بله، برنامه خاموشی منطقه خود را دریافت کنند.
قاسمی با بیان اینکه خاموشیهای مدیریت بار بخش خانگی از ساعت ۱۰ صبح آغاز میشود، اظهار کرد: این خاموشیها تا ساعت ۱۸ و در بازههای زمانی دو ساعته اجرا میشود و بهطور میانگین هر مشترک ممکن است چهار تا پنج روز در هفته این خاموشیها را تجربه کند.
ادامه خاموشیها تا پایان مردادماه
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۲ شب، در صورتی که شرایط شبکه و مدیریت مصرف اجازه دهد، خاموشی اعمال نخواهد شد و برنامههای مدیریت بار از این ساعات به بعد اجرا نمیشود.
وی افزود: این برنامهها تا ۳۰ مردادماه ادامه دارد و امیدواریم با اجرای طرحهای مدیریت مصرف و بهبود شرایط تولید، پس از پایان مردادماه شاهد کاهش و تعدیل خاموشیها باشیم.
قاسمی با اشاره به میزان مصرف برق استان در روز ۲۱ تیرماه گفت: در این روز میزان مصرف برق استان اصفهان به پنج هزار و ۱۱۷ مگاوات رسید که از این میزان، چهار هزار و ۴۱۶ مگاوات از طریق نیروگاههای داخل استان تولید و حدود ۷۰۲ مگاوات نیز از شبکه سراسری تأمین شد.
ناترازی ۹ هزار و ۶۰۰ مگاواتی برق کشور
وی ادامه داد: در روز ۲۱ تیرماه، اوج نیاز مصرف برق کشور به حدود ۷۴ هزار و ۴۴۱ مگاوات رسید و با توجه به ظرفیتهای موجود تولید، ناترازی حدود ۹ هزار و ۶۰۰ مگاواتی در شبکه برق کشور مشاهده شد.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با اشاره به تأثیر خسارتهای ناشی از جنگ بر ظرفیت تولید برق کشور اظهار کرد: بخشی از آسیبهای باقیمانده همچنان فشار مضاعفی به شبکه وارد میکند و حدود چهار هزار و ۶۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور در جریان جنگ چهل روزه از دست رفت.
مدیریت مصرف در بخش کشاورزی
قاسمی درباره برنامههای مدیریت مصرف در بخش کشاورزی نیز گفت: این برنامهها هر روز از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰ اجرا میشود
وی افزود: کشاورزانی که با صنعت برق همکاری داشته باشند، از ابتدای خردادماه تا پایان شهریورماه در ۱۹ ساعت باقیمانده از برق رایگان بهرهمند میشوند که این اقدام میتواند حمایت مؤثری از بخش تولید و کشاورزی باشد.
منبع: تسنیم