سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با ابراز امیدواری برای ادامه روند پیروزی‌ها، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای مرحله یک‌چهارم نهایی و مقابله با قدرت‌های آسیایی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالرضا علیزاده پس از پیروزی شاگردانش مقابل بحرین و صعود به عنوان صدرنشین گروه دوم به مرحله حذفی مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا ۲۰۲۶، اظهار داشت: خسته نباشید و تبریک می‌گویم به بازیکن‌های عزیز، کادر فنی و مردم ایران، سه دیدار پشت سر هم بازی کردیم و توانستیم سه پیروزی متوالی کسب کنیم.

وی با بیان اینکه بازیکنان ایران امروز مقابل بحرین مانند روز‌های قبل خیلی عالی بودند و در تمامی فاکتور‌ها از تیم بحرین بهتر بودند، تصریح کرد: تقریبا در توپ‌های اول ۶۵ درصد موفقیت و در توپ‌های برگشتی بالای ۵۵ درصد اسپک زدیم و چهارده دفاع کردیم و البته توانستیم بازی را نیز سه بر صفر ببریم.

سرمربی تیم ملی زیر ۱۸ سال پسر ایران با تاکید بر اینکه تیم ایران به عنوان صدرنشین به مرحله بعد صعود کرد، ادامه داد: در مرحله یک چهارم نهایی با یکی از تیم‌های کره و ژاپن بازی داریم که احتمال خیلی زیاد کره باشد. دو تیم امروز با هم بازی دارند و بازنده حریف ایران می‌شود. به هر حال وقتی حریف مشخص شد آنالیز و برنامه ریزی خواهیم کرد تا برنده دیدار بعدی هم باشیم.

میزبان مسابقات قهرمانی آسیا سالن مسابقه را به دو زمین تقسیم کرده است که دو بازی همزمان در آن برگزار می‌شود، علیزاده درباره این روش برگزاری رقابت‌ها گفت: مهمترین مشکل تیم ایران در چین تغذیه است که بازیکنان نمی‌توانند غذا‌های این کشور را بخورند و اکثر آنها وزن کم کردند. سالن خیلی بزرگ و با کیفیتی برای مسابقات در نظر گرفتند، اما به دلیل برگزاری دو مسابقه همزمان تیم‌ها با مشکلاتی رو‌به‌رو هستند.

وی ادامه داد: صدای زمین مجاور اذیت کننده است و بعضی مواقع سوت داور دیدار زمین کناری جریان مسابقه این زمین را با اختلال رو‌به‌رو می‌کند. البته این مشکلات برای همه تیم‌ها است. بازیکنان در این رده سنی باید تمرکز زیادی داشته باشند و در این روش برگزاری مسابقات، تمرکز کافی ایجاد نمی‌شود مخصوصاً موقعی که چین (میزبان) بازی دارد، صدای تماشاگران زمین کناری اذیت کننده است.

علیزاده ابراز امیدواری کرد که میزبان این مشکل را در مرحله حذفی برطرف کند و بازی‌ها به صورت همزمان در یک سالن برگزار نشود.

برچسب ها: والیبال ، تیم ملی والیبال
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